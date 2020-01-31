Bursa'da deprem riski taşıyan 24 okul binası yıkılacak

Bursa'da deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen 24 okul binası için yıkım kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, önceliğin, geleceğin teminatı çocukların sağlığı ve can güvenliği olduğu vurgulanarak Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından kentteki eğitim binalarında kontroller yapıldığı belirtildi.

Değerlendirmeler neticesinde "Deprem Tahkik Raporları" hazırlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Raporların sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen binaların yıkılması yönünde karar alınmıştır. Bu kapsamda 24 eğitim binası hakkında yıkım kararı alınmıştır. Bu binalardan 9'u aynı bahçedeki sağlam olan diğer blokta, 15 okulda ise öğrencilerimiz, kayıt bölgesindeki en yakın okulda eğitimlerine devam edecektir."

Açıklamada, pazartesi günü başlayacak ikinci yarıyılda eğitim öğretimin aksamaması için gerekli planlamaların yapıldığı vurgulanarak yıkım kararı verilen okullar şu şekilde sıralandı:

"Gemlik ilçesinde Atatürk İlkokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu, Karacabey ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu ve 14 Eylül Ortaokulu, Kestel ilçesinde Musa Fırat Coşkun

Ortaokulu, Mudanya ilçesinde Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu, Mustafakemalpaşa ilçesinde Yalıntaş Ortaokulu, Nilüfer ilçesinde Nedim Öztan İlkokulu, Orhangazi ilçesinde Erenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk İlkokulu ile Sölöz Ortaokulu, Osmangazi ilçesinde Hürriyet Anadolu Lisesi, Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Merinos İlkokulu, Sönmez İlkokulu, Sönmez İmam Hatip Ortaokulu, Yunuseli Hacı Naciye

Kanaliçi İlkokulu, Mithatpaşa İlkokulu ve Başaran İlkokulu, Yenişehir ilçesinde Akçeşme İlkokulu, Yıldırım ilçesinde Çelebi Mehmet Anadolu

Lisesi, Namazgah İhsan Dikmen

İlkokulu, Ahmet Hamdi Tanpınar

İlkokulu ve Yıldırım Şerif Artış İlkokulu."

