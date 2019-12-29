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  4. Bursa'da ekiplerin arazide aradığı çiftçi evine döndü

Bursa'da ekiplerin arazide aradığı çiftçi evine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 15:49 | Son Güncelleme

Bursa'da ekiplerin arazide aradığı çiftçi evine döndü

Bursa'da ekiplerin arazide aradığı çiftçi evine döndü

Bursa'nın İznik ilçesinde dün öğleden sonra hakkında kayıp ihbarında bulunulan 46 yaşındaki çiftçi, arama çalışmaları sürerken evine döndü.

İlçeye bağlı kırsal Boyalıca Mahallesi'ndeki evinden tarlasına gitmek üzere ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarında bulunulan İbrahim Uzun için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği ile İHH arama kurtarma ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

İz takip köpeklerinin kullanıldığı ve 55 kişinin yer aldığı aramalara, mahalleden yaklaşık 50 vatandaş da destek verdi.

Kayıp çiftçinin yakınları, çalışmalar sürerken ekiplerin yanında bulunan çiftçinin oğlu Recai Uzun'u arayarak, babasının eve döndüğünü söyledi. Bunun üzerine aramalara katılanlar çalışmalarını sonlandırarak Uzun'un evine gitti.

İbrahim Uzun'un, evine yakın Ağa Deresi'ne düşüp baygınlık geçirdiği, geceyi bu bölgede geçirdiği ve gündüz kendi imkanlarıyla evine döndüğü öğrenildi.

Bursa'da kaybolan çiftçi aranıyor

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