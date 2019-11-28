Bursa'da Gençlik Zirvesi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Gençlerin sivil toplum çalışmalarına katılım oranı yüzde 8. Bu çok düşük bir oran. Bu farkındalığı, öğrenci toplulukları, STK'lar, dernekler, vakıflarla geliştirip ileri doğru gitmemiz lazım." dedi.

Büyükgümüş, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğunun ev sahipliğinde düzenlenen Gençlik Zirvesinde yaptığı konuşmada, daha fazla kişileştirilmiş, kişilerin kendilerine has fikirlerinin uygulandığı bir kampanya biçiminin etkili hale geldiğini söyledi.

Yerel seçimlerde bunu uyguladıklarını ve kişiselleştirilmiş kampanyaların büyük etki uyandırdığını dile getiren Büyükgümüş, "Artık makro hikayelerin ve kahramanlık destanlarının peşinden koşulduğu değil herkesin bu ortak hikayeye kendi kahramanlık katkısını sunduğu bir siyasal duruma evriliyor. Biz de buna uygun olarak faaliyetlerimizi güncelliyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin fikirlere dayalı bir kitle partisi olmayı başardığını ve bunun partiyi başarılı kıldığını dile getiren Büyükgümüş, şöyle devam etti: