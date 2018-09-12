Bursa'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, iki otomobil ve motosiklet çaldığı ve birçok hırsızlık olayına karıştığı belirtilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce işlediği suçlardan dolayı 3 kez ceza alan S.A'nın (15), ilçenin çeşitli yerlerinde iki otomobil ve bir motosiklet çalarak, iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karıştığını tespit etti.

Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, S.A'nın Çampınar Mahallesi'nde gizlendiğini belirledi. Söz konusu bölgede araştırma başlatan ekipler, S.A'yı Şerefiye Mahallesi yolu üzerinde çaldığı motosikletle kaçarken yakaladı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

S.A'nın 40 farklı suçtan dosyasının olduğu öğrenildi.

Öte yandan, S.A'nın bir otomobili çaldığı ve iş yerine hırsızlık yapmak için girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

