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Bursa'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

01.11.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, kaçak sigara sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. ve M.Ş.A'nın kaçak sigara satışı yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, şüphelilere ait Kurtuluş Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda 146 bin 200 bandrolsüz sigara ve 3 milyon 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ş.A. jandarmada ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen M.A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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