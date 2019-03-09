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Bursa'da kardeşlerin arazi kavgası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 14:24 | Son Güncelleme

Bursa'da kardeşlerin arazi kavgası: 2 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada birbirlerine ateş eden 2 kardeş yaralandı.

İddiaya göre, Hasan B. (63) ile kardeşi İsmail B. (58) arasında, Dobruca Mahallesi'ndeki bir arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti.

Hasan B. başı ve ayağı, İsmail B. ise ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Hasan B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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