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Bursa'da kavga ihbarına giden polis memurunun başından vurulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 16:20 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye çıkarıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurunun başından vurulmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Polis memuru Alaattin Özdemir'i tabancayla başından vurduğu iddiasıyla yakalanan M.D. ile görevli polislere mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan S.D. (34), İ.D. (59), T.B. (53) ve M.Y'nin (49) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye getirildi.

Öte yandan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Özdemir'in, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

- Olay

Yıldırım ilçesinde, dün akşam iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislerden Alaattin Özdemir, belindeki tabancasını alan M.D. tarafından vurulmuştu. Başından yaralanan Özdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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