Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde yangın

Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Kayapa Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın için çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Müdahale yetersiz kalınca takviye ekipler istendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan büyük müjde: İşte alınacak memur sayısı
ABD'de Suudi Arabistan'a silah ambargosu teklifi
Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü
TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!
Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti
Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı
CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum