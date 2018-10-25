Bursa'da kültür sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Akide Şekeri", "Kapılar" ve "Üç Kağıtçı", Şehir Tiyatrosu da "Fermanlı Deli Hazretleri" oyununu sanatseverlerle buluşturacak. Ali Meriç'in yazdığı "Akide Şekeri" adlı oyununun yönetmenliğini Cenk Turan, dekorunu Özge Akarsu, kostümlerini Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Ali Karaman ve koreografisini Gizem Çakmak üstlendi. Ceren Kayış, Çağrı Dulun, Hayati Özen, Cenk Turan ve Öykü Esendemir'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin rol aldığı ve Osmanlı döneminin yansıtıldığı oyunda, Akide'nin ev ararken kendini bir anda komik durumların içinde bulması ele alınıyor. Oyun, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 27 Ekim Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak. - Kapılar Neda Nejdana'nın yazdığı, Senem Cevher'in çevirdiği ve yönettiği oyunun dekorunu ve kostüm tasarımlarını Özge Akarsu, ışık tasarımını ise Ali Karaman yapıyor. Nazlı Ceren Argon ile Süheyla Elbaş Zeybek'in rol aldığı oyunda, morgda kapalı kalan Natalie ve Victoria'nın ölüm kalım mücadelesi eğlenceli bir şekilde izleyiciye aktarılıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 27 Ekim Cumartesi saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

\ - Üç kağıtçı Orhan Kemal'in yazdığı, Ersan Uysal'ın oyunlaştırdığı ve Burak Karaman'ın yönettiği "Üç Kağıtçı" oyununun dekorunu Murat Gülmez, kostüm tasarımını Medine Yavuz Almaç ve ışık tasarımı da Sinan Mahçup yaptı. Aralarında Ali Volkan Çetinkaya, Çağrı Dulun, Acan Ağır Aksoy, Erdem Erdoğan ve Serdar Seçkin'in de bulunduğu 23 kişinin rol aldığı müzikli ve danslı komedi oyununda, hayatını üç kağıtçılık üzerine kuran ve gittiği yerlerde kendisini "müfettiş" olarak tanıtarak karşısına çıkan herkesi dolandıran Kudret Yanardağ'ın başından geçenler konu ediliyor. Oyun, AVP Sahnesi'nde 30 ve 31 Ekim'de saat 20.00'de sahneye konulacak. - Fermanlı Deli Hazretleri Bursa Şehir Tiyatrosu ise yeni sezonda "Fermanlı Deli Hazretleri" oyununu sahneleyecek. Musahipzade Celal'in yazdığı oyun Şehir Tiyatrosu'nun usta sanatçılarından Altuğ Görgü'nün yönetmenliğinde sahneye taşındı. Oyunun müzikleri Murat Gedikli, koreografisini Ziver Armağan Açıl, kostüm düzenlemesi Tülay Kale ve dekoru da Uğur Çakmak yaptı.