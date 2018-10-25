HABER

Bursa'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 16:49 | Son Güncelleme

Bursa Devlet Tiyatrosu "Akide Şekeri", "Kapılar" ve "Üç Kağıtçı" oyunlarını, Şehir Tiyatrosu da "Fermanlı Deli Hazretleri"ni sahneleyecek

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Akide Şekeri", "Kapılar" ve "Üç Kağıtçı", Şehir Tiyatrosu da "Fermanlı Deli Hazretleri" oyununu sanatseverlerle buluşturacak.

Ali Meriç'in yazdığı "Akide Şekeri" adlı oyununun yönetmenliğini Cenk Turan, dekorunu Özge Akarsu, kostümlerini Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Ali Karaman ve koreografisini Gizem Çakmak üstlendi.

Ceren Kayış, Çağrı Dulun, Hayati Özen, Cenk Turan ve Öykü Esendemir'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin rol aldığı ve Osmanlı döneminin yansıtıldığı oyunda, Akide'nin ev ararken kendini bir anda komik durumların içinde bulması ele alınıyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 27 Ekim Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.

- Kapılar

Neda Nejdana'nın yazdığı, Senem Cevher'in çevirdiği ve yönettiği oyunun dekorunu ve kostüm tasarımlarını Özge Akarsu, ışık tasarımını ise Ali Karaman yapıyor.

Nazlı Ceren Argon ile Süheyla Elbaş Zeybek'in rol aldığı oyunda, morgda kapalı kalan Natalie ve Victoria'nın ölüm kalım mücadelesi eğlenceli bir şekilde izleyiciye aktarılıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 27 Ekim Cumartesi saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.
\

- Üç kağıtçı

Orhan Kemal'in yazdığı, Ersan Uysal'ın oyunlaştırdığı ve Burak Karaman'ın yönettiği "Üç Kağıtçı" oyununun dekorunu Murat Gülmez, kostüm tasarımını Medine Yavuz Almaç ve ışık tasarımı da Sinan Mahçup yaptı.

Aralarında Ali Volkan Çetinkaya, Çağrı Dulun, Acan Ağır Aksoy, Erdem Erdoğan ve Serdar Seçkin'in de bulunduğu 23 kişinin rol aldığı müzikli ve danslı komedi oyununda, hayatını üç kağıtçılık üzerine kuran ve gittiği yerlerde kendisini "müfettiş" olarak tanıtarak karşısına çıkan herkesi dolandıran Kudret Yanardağ'ın başından geçenler konu ediliyor.

Oyun, AVP Sahnesi'nde 30 ve 31 Ekim'de saat 20.00'de sahneye konulacak.

- Fermanlı Deli Hazretleri

Bursa Şehir Tiyatrosu ise yeni sezonda "Fermanlı Deli Hazretleri" oyununu sahneleyecek.

Musahipzade Celal'in yazdığı oyun Şehir Tiyatrosu'nun usta sanatçılarından Altuğ Görgü'nün yönetmenliğinde sahneye taşındı. Oyunun müzikleri Murat Gedikli, koreografisini Ziver Armağan Açıl, kostüm düzenlemesi Tülay Kale ve dekoru da Uğur Çakmak yaptı.

Murat Liman, Müge Açıkdüşünenler, Eren Topçak ve Serdar Soyer'in de aralarında bulunduğu 18 kişinin rol aldığı oyunda, Osmanlı döneminde vekilharç katibi olan Musa Efendi'nin padişahın fermanıyla darağacına giderken asıldığı ağacın ağırlığına dayanamaması sonucu ölümden kurtulması ve şaşkınlığından delirip tımarhaneye düşmesi anlatılıyor.

Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 27 Ekim Cumartesi günü ise saat 14.00'te sahnelenecek.

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Kanalizasyon kazısında tarihi sütunlar bulunduKanalizasyon kazısında tarihi sütunlar bulundu
Bıçak merakı, kılıç ustası yaptıBıçak merakı, kılıç ustası yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Devlet Tiyatrosu Bursa Şehir Tiyatrosu Bursa'da kültür sanat

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

İlginizi Çekebilir

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehidin son sözleri kahretti!

Şehidin son sözleri kahretti!

Mersin'de askeri araç devrildi: 7 asker yaralı!

Mersin'de askeri araç devrildi: 7 asker yaralı!

Ayten Keklik cinayetinde yeni gelişme! Her şeyi mahkemede anlattı

Ayten Keklik cinayetinde yeni gelişme! Her şeyi mahkemede anlattı

Suudi Arabistan, konsolosluktaki kuyunun aranmasına izin vermedi

Suudi Arabistan, konsolosluktaki kuyunun aranmasına izin vermedi

TEM Otoyolu'nda kaza... Uzun araç kuyrukları oluştu!

TEM Otoyolu'nda kaza... Uzun araç kuyrukları oluştu!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.