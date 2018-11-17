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Bursa'da mobilya imalathanesindeki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 02:00 | Son Güncelleme

İnegöl ilçesinde işlenen cinayetin ardından bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 3'e yükseldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde işlenen cinayetle ilgili bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Ağaç İşleri Sanayi 8. Sokak'ta Yavuz Candar'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında K.A. ve M.G'den sonra bir kişi daha yakalandı.

Emniyette işlemleri süren şüpheliler, sağlık kontrolleri için İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. K.A'nın, hastane çıkışında bir gazetecinin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Zevkten." yanıtını vermesi dikkati çekti.

Polis ekiplerince yeniden İnegöl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ağaç İşleri Sanayi 8. Sokak'taki mobilya imalathanesinde, iki gün önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurulan ve ağır yaralanan Yavuz Candar, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından polis ekipleri K.A. ve M.G'yi gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet inegöl

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