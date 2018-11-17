HABER

Bursa'da mobilya imalathanesindeki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 20:24 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ağaç İşleri Sanayi 8. Sokak'ta Yavuz Candar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.A, M.G ve bir şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağaç İşleri Sanayi 8. Sokak'taki mobilya imalathanesinde önceki gün silahla vurularak ağır yaralanan Yavuz Candar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili K.A, M.G. ve bir şüpheli gözaltına alınmıştı.

İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!
Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorumCumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet inegöl tutuklama

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorum

Gümüşhane'de karda 'drift' yapanlara para cezası

Gümüşhane'de karda 'drift' yapanlara para cezası

İlber Ortaylı'dan gençlere uyarı: Memleketi terk etmeyin

İlber Ortaylı'dan gençlere uyarı: Memleketi terk etmeyin

Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

Uçakta hostesi 'TNT taşıyorum' şakası yaptı! Gözaltına alındı

Uçakta hostesi 'TNT taşıyorum' şakası yaptı! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.