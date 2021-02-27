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Bursa’da otomobil alev alev yandı

27.02.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev alev yandı.Olay, merkez Nilüfer ilçesi, Büyükbalıklı Mahallesi Otoban yolu üzerinde meydana geldi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev alev yandı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi, Büyükbalıklı Mahallesi Otoban yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü durumu fark edip aracını park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. O sırada otomobil alev alev yanmaya başladı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçtaki yangını söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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