Bursa'da otomobille halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 16 NVE 33 plakalı halk otobüsüyle 28 EN 020 plakalı otomobil Gökdere kavşağında çarpıştı.
Kazada üzerinden kimlik çıkmayan sürücü otomobilde sıkıştı.
Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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