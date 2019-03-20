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Bursa'da PKK/KCK operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı

Bursa'da, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, 13 kişinin sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıklarını tespit etti.

Bursa merkez ile Gemlik, İnegöl, Gürsu ve Kestel ilçelerindeki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Ekipler, 5 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Bursa'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik dünkü operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısının da 16'ya yükseldiği öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa KCK PKK Terör örgütü

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