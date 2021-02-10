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Bursa’da silahla vurulduktan sonra yol kenarına atılan erkek cesedi bulundu

10.02.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Bursa’da silahla vurulduktan sonra yol kenarına atılmış erkek cesedi bulundu.Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Bursa’da silahla vurulduktan sonra yol kenarına atılmış erkek cesedi bulundu.
Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçmekte olan vatandaşlar yol kenarında yatan erkek şahsın tepki vermemesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın öldüğünü belirlemesi üzerine polis ekipleri emniyet şeridi ile çevrede tedbir alarak yolu araç trafiğine kapattı.
Ekipler şahsın üzerinden çıkan kimlikle 41 yaşındaki Murat Bahadır olduğunu belirledi.
Polis ekipleri cinayetle ilgili araştırma başlatırken, Murat Bahadır’ın cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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