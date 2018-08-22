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Bursa'da silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 18:31 | Son Güncelleme

Bursa'da silahlı kavga: 3 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Yakup Sokak'ta, G.D. amcasının oğlu Mustafa D. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.D, silahla akrabaları Mustafa D. (54), Nazlı D. (44) ve Serhat Ü'ye (23) ateş etti.

Ayaklarından yaralanan üç kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa iznik Silahlı kavga

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