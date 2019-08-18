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Bursa'da "tavuk alma" eğlencesinde kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 06:28 | Son Güncelleme

Düğüne katılanlar ile mahalle sakinleri arasında "gürültü" nedeniyle çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı

Bursa'da bir düğünün ardından yapılan "tavuk alma" eğlencesinde "gürültü" nedeniyle çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Işıktepe Mahallesi'nde yapılan bir düğünün ardından düzenlenen "tavuk alma" eğlencesinde düğüne katılanlar ile mahalle sakinleri arasında "gürültü" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aytaç B. bıçakla, Maksut S, ise başına şişeyle vurulması sonucu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Aytaç B'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Bu arada polis ekipleri olayla ilgili Maksut S'nin oğlu Mustafa S'yi gözaltına aldı.

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Bursa düğün eğlence kavga yaralı

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