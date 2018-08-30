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Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 21:05 | Son Güncelleme

Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobille çarpışan elektrik bisikletin sürücüsü yaralandı.

Gazi Osman Çakmak yönetimindeki 16 H 6337 plakalı otomobil, Selçuk Mahallesi'nde İlker Terzi'nin (22) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Terzi, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Terzi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobille elektrikli bisikletin çarpışma anı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa güvenlik kamerası iznik trafik kazası

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