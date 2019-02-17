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Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 08:03 | Son Güncelleme

Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mert Aslan idaresindeki 16 NDL 72 plakalı otomobil, Hüdavendigar Mahallesi Bent Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı, ardından takla attı.

Kazada, sürücü Aslan ile araçtaki Eren Önder ve Mustafa Zeytin yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa Zeytin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sırasında araçtakilerin dinlediği müziğin sesinin yüksekliği dikkati çekti.

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3 yaralı Bursa takla attı trafik kazası

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