Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen C.O. (29), M.M.K. (44), E.Y. (27) ve İ.Ö. (21) yakalandı.

Bu kişilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

