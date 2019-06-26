HABER

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 14:49 | Son Güncelleme

Polisin düzenlediği operasyonda 6 zanlı yakalandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıların yakalanması için bazı adreslere operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, vakumlu poşetlerin içine gizlenmiş 2 kilo 50 gram sentetik kannabinoid ile satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan 6 zanlıdan 2'si hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan S.K, H.A, Z.A. ve S.A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Amreyev: Türk Yatırım Fonu'nu kurmak için çalışmalar  gerçekleştiriyoruzAmreyev: Türk Yatırım Fonu'nu kurmak için çalışmalar  gerçekleştiriyoruz
Adana'da sıcak bunalttıAdana'da sıcak bunalttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa gözaltı polis şüpheli uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika İstanbul Hadımköy'de fabrika yangını

İstanbul'da yangın! Ekipler sevk edildi

Hulusi Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Son dakika! Pedofili ifadeler içeren Zümrüt Apartmanı kitabıyla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Son dakika öğretmen Ayşe Çelik için yeni karar!

'Ayşe öğretmen' için flaş karar!

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.