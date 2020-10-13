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Bursa’da uyuşturucu operasyonu 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 01:04 | Son Güncelleme

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda aracın tamponuna saklanmış halde uyuşturucu bulundu.

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda aracın tamponuna saklanmış halde uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon aracın tamponuna saklanmış halde uyuşturucu madde bulunurken 8 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 260 gram metamfetamin, 100 adet ectasy hap, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 18 bin lira para ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan R.Ö., H.İ.A., B.G., M.Ö. isimli şahıslar Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken,
L.T.O., Y.G., Y.K. ve B.Ç. isimli şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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