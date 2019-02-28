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Bursa'da yatak fabrikasının deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 22:41 | Son Güncelleme

Merkez Nilüfer ilçesindeki tesiste, yatakların bulunduğu depoda çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı

Bursa'da bir yatak fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde sanayi tesislerinin bulunduğu bölgedeki fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri ilk olarak 4 araçla alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Yatakların bulunduğu depodaki yangını söndürme çalışması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
fabrika itfaiye yangın yatak fabrikası

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