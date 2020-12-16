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Bursa’da yılbaşı öncesi sahte içki faciası...Ölü sayısı 3’e yükseldi

16.12.2020 10:12 | Son Güncelleme:
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Bursa’da yılbaşı öncesi sahte içki faciası...Ölü sayısı 3’e yükseldi

Bursa’da yılbaşı öncesi sahte içki faciasında ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Bursa’da yılbaşı öncesi sahte içki faciasında ölenlerin sayısı 3’e yükseldi. 11 kişinin ise hastanelerde devam ederken, Bursa Polisi kayıp 20 litre kayıp sahte içkinin peşinde. Hastanedeki 11 kişiden 6’sı yoğun bakımda tedavi görüyor. Olayla ilgili 2 kişinin sorgusu ise sürüyor.
Sahte alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 14 kişiden Mehmet İncili ve Ferdi Nilüfer’in ardından 39 yaşındaki İrfan Çivi de hayatını kaybetti.
Tedavi altına alınan 11 kişiden 6’sının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili yaptığı araştırmada sahte alkolü temin edip edip sattığı belirlenen Uğur K. ve Erhan O. gözaltına alındı.
Bursa’da son 2 gün içerisinde içki içtikten sonra rahatsızlanan 14 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sahte alkolden zehirlendikleri tespit edilen ve tedavisi süren hastalardan Mehmet İncili (51) ile Ferdi Nilüfer’in (37) ardından İrfan Çivi de (39) hayatını kaybetti.
Hastanede tedavileri süren 11 kişiden Mehmet Topçuoğlu (51), Fatih Deniz Yağız (49), Sümer Çam (51), Mustafa Döğdü (58), Ramiz Hacısalihoğlu ve Güner Mollahasanoğlu’nun sağlık durumunun ağır olduğu, Bahadır Emer (36), Tamer Mutlu (44), Emin Aydın (43), Aleattin Geçeli (52), Mehmet Özgür Kurşun’un ise bilincinin açık olduğu öğrenildi.
Kentte yaşanan sahte alkol vakaları üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı soruşturma başlattı. Sahte içkileri temin eden Erhan O. ve Uğur K. isimli şahısların sorgusu devam ederken, İstanbul’daki bağlantılar da araştırılıyor. Ayrıca İstanbul’dan 50 litre sahte içki getirildiği, bunların 30 litresinin polis tarafından satıldığı kişilerden temin edildiği, kayıp 20 litresinin de araştırıldığı öğrenildi.

Bursa’da yılbaşı öncesi sahte içki faciası...Ölü sayısı 3’e yükseldi

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