HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bursalı ambalaj firmasından koronavirüsü yok eden kimyasal formül!

Bursalı ambalaj firmasından koronavirüsü yok eden kimyasal formül!

İLGİNÇ HABERLER  | 04.08.2020 12:00 | Son Güncelleme

Bursa'da bir ambalaj firması, hücreye zarar vermeden yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yok eden kimyasal formül geliştirerek, ürettiği geri dönüştürülebilen naylon ve kağıtlarda uygulamaya başladı. Geliştirilen formül, ilk 3 saatten sonra koronavirüsü öldürmeye başlıyor.

Bursalı ambalaj firmasından koronavirüsü yok eden kimyasal formül!

Yıldırım ilçesinde 1998 yılından bu yana gıda, tekstil ve otomotiv sektörleri için ambalaj üreten firma, faaliyet gösterdikleri alanda Kovid-19'a karşı Ar-Ge çalışması yürüttü. Sonuçta kimyasal bir formül elde eden şirket yetkilileri, bu formülü naylon ve kağıtlara uyguladı.

SADECE KORONAVİRÜSÜ YOK ETMİYOR

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) laboratuvarlarında testlerden geçirilen ürünün hem Kovid-19'u yok ettiği hem de antibakteriyal, antimikrobiyal ve antifungal olduğu belirlendi.

Testlere ilişkin raporlarla etkinliği ortaya konulan formül, firma tarafından polietilen naylon, kağıt ve dokunmamış kumaş (nonwoven) üretiminde kullanılıyor.

Burusa Ambalaj firması sahibi Necati Polat, AA muhabirine, yaygın şekilde kullanılan naylon ve kağıt ürünlerde koronavirüsün bertaraf edilmesi amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışmaları sonuçlandırarak elde ettikleri formülü kullanmaya başladıklarını aktaran Polat, "Şu anda ürettiğimiz polietilen naylon, kağıt ve nonwoven ürün gruplarında koronavirüsü öldürüyoruz. Bu ürünün en önemli özelliklerinden biri de şu; koronavirüsü öldürüyoruz ama doğal hücreye zarar vermiyoruz. Yani sitotoksik etkisi yok. Ne koyduğunuz malzemeye ne de insana en ufak bir zararı var." diye konuştu.

Geliştirdikleri formülü, kağıt ve naylon gruplarında moleküler yapıya enjekte ettiklerini dile getiren Polat, daha sonra laboratuvar analizlerine geçildiğini bildirdi.

Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında testler yapıldı. Arkasından koronavirüs ile ilgili test sürecine girdik. BUÜ Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalında da bu süreç yürütüldü ve raporlar çıktı. Koronavirüs ile ilgili durum şu; ürün ilk 3 saatten sonra koronavirüsü öldürmeye başlıyor ve 24 saatin sonunda yüzde 99,9 oranında yok ediyor. Aynı ürün, bakteri ve mikropların yüzde 100'ünü 24 saatin sonunda öldürüyor. Sadece zararlı mikropları öldürüyor, doğal hücreye zararı, sitotoksik etkisi yok. Ürünün tüm özellikleriyle ilgili patent başvurusunda bulunduk."

"MUZU KABUK RENGİ BİLE DEĞİŞMEDEN 10 GÜN KORUYABİLİYORUZ''

Etkisi 3 ay süren formülün mantar ve küfe karşı da etkili olduğuna dikkati çeken Polat, gıda israfının önlenebilmesi için çalışmayı bu alanda genişlettiklerini belirtti.

Gıdaların raf ömrünün kısa olmasından dolayı nakliyat aşamalarında sıkıntılar yaşandığına değinen Polat, "Bunun üzerine ayrı bir çalışma yaptık. Şu anda ürünümüz, kirazı 36 gün boyunca taze koruyabiliyor. Buzdolabında ya da serin ortamlarda kullanabiliyoruz. Muzu kabuk rengi bile değişmeden 10 gün boyunca koruyabiliyoruz." dedi.

Polat, Türk Gıda Kodeksi'ne göre, formülün gıdayla temasa uygun olduğunun onaylandığını ifade etti.

Ev boyalarından plastik aksama ve kağıt peçetelere kadar pek çok farklı alanda kullanılabilen formülü bir uçak firmasının araçlarında da uyguladıklarını kaydeden Polat, şu bilgileri paylaştı:

"Uçakta yemek yerken kullanılan tablaları polietilen naylon kaplayarak antiviral hale getirdik. Uçaktaki koltukların baş ve omuz üstü kısmı üzerine kaplamalar yaptık. Bu bölümler de antiviral hale getirildi. Hava yolu şirketi, uçakların bakımları sırasında bu kaplamaları değiştiriyor. Yemek yenilen tablalar ile ilgili çok uzun süreli kullanma talepleri oldu. Dolayısıyla bunları 3 ay kullanılabilir halde uyguladık."

"3'ÜNCÜ AYIN SONUNDA HALA ETKİNLİĞİNİN VARLIĞINI GÖZLEDİK''

BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Özakın da geliştirilen formülün antimikrobiyal etkisine ilişkin test sonuçları hakkında bilgi verdi.

Laboratuvarda uluslararası standartların kullanıldığına işaret eden Özakın, şunları kaydetti:

"Bu standartların en uygun olanıyla ürünün farklı özellikli kombinasyonlarını test ettik ve bunların içinde etkili olanları saptadık. Ürün, hem antibakteriyel hem de antiviral etkiye sahip olarak bulundu. Bazı bileşimleri, yani konsantrasyonu olanları daha etkili bulundu. Bu etkinliği saptadıktan sonra da etkisini ne kadar devam ettirdiğini test etmeye başladık. En son 3'üncü ayın sonunda hala etkinliğinin varlığını gözledik. Bunun yanında bu ürünün insan sağlığı ya da gıda içinde temas sonrasında riski için araştırmalar yaptık. Komple temas ettiği, gıdaya geçtiği durumda bile güvenli olduğunu gördük.

BUÜ Veteriner Fakültesinde de antiviral etkinliği test edildi. Testte, temas süresi uzadıkça virüsü ortadan kaldırdığı ve antiviral etkisinin olduğu görüldü. Hem bakteriyel hem mantar hem de virüslere karşı öldürücü etkisi olan ve insan sağlığı açısından da risk oluşturmayan bir ürün olarak değerlendirdik."

AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Japonya'da evcil hayvanlarda ilk kez Covid-19 görüldüJaponya'da evcil hayvanlarda ilk kez Covid-19 görüldü
Yüzme takip sistemi nedir? Plaj temizliği kontrol edilebilecek!Yüzme takip sistemi nedir? Plaj temizliği kontrol edilebilecek!

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

Genç doktor Mustafa Özlü koronavirüsten hayatını kaybetti

Genç doktor Mustafa Özlü koronavirüsten hayatını kaybetti

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

İlginizi Çekebilir

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

Yumurtanın içinden çıkan şaşkına çevirdi

Yumurtanın içinden çıkan şaşkına çevirdi

Gören şaşkına dönüyor! 3 ayda yaptı

Gören şaşkına dönüyor! 3 ayda yaptı

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Diğer Haberler
Bu çift, dünyayı çıplak dolaşıyor

Bu çift, dünyayı çıplak dolaşıyor

ABD'de şaşkına çeviren görüntü! TIR'ın kaputunda yolculuk yaptı

Şaşkına çeviren olay! TIR'ın üzerine atladı

İki arkadaş kurbanlık koyunu motosikletle böyle taşıdı

Görenler şaştı kaldı! Koyunu böyle taşıdılar

Babasının omzundan düşen çocuğu jandarma personeli havada yakaladı

Jandarma personeli çocuğu havada yakaladı

Sırrını çözdüler: 50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

TEM Otoyolu'nda tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada

Tehlikeli anlar! Görenler hayrete düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.