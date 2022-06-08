HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursalı çiftçiden hırsıza çağrı: Kaliteli bir hırsız, çay içmek isterim

Bursalı çiftçiden hırsıza çağrı: Kaliteli bir hırsız, çay içmek isterim

08.06.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tarlasından 160 ağaç eriğin toplandığını gören çiftçi yaşananlar karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sabah tarlasına gelince şoka giren Selçuk Kaygısızoğlu, ''Yere bir tane erik düşürülmeden 160 ağacımın komple eriklerinin toplandığını gördüm. Bu nasıl kaliteli bir işçilik merak ediyorum. Bu nasıl bir kaliteli hırsız ki bir çay içmek istiyorum onunla” dedi.

Bursalı çiftçiden hırsıza çağrı: Kaliteli bir hırsız, çay içmek isterim

Edinilen bilgiye göre, İznik’e bağlı Ömerli Mahallesi Pazaryeri mevkiinde akıllara durgunluk veren hırsızlık yaşandı. Çiftçi Selçuk Kaygısızoğlu’na ait 3 dönümlük tarlada bulunan 160 ağaç erik bir gecede toplandı. Sabah tarlasına gelince şoka giren çiftçi Kaygısızoğlu, “Dün akşam tarlama geldim erik ağaçlarında noksanlığı fark ettim. Ondan sonra bütün tarlayı gezmeye başladım.

Screenshot_7

''KALİTELİ BİR HIRSIZ''

Hepsi toplanmış ve yere bir tane erik düşürülmeden 160 ağacımın komple eriklerinin toplandığını gördüm. Bu nasıl kaliteli bir işçilik merak ediyorum. Bu nasıl bir kaliteli hırsız ki bir çay içmek istiyorum onunla” dedi. Çiftçinin şikayeti sonrası hırsızlık olayı ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Screenshot_8

Hem çaldılar hem oynadılar! Böyle hırsızlık görülmediHem çaldılar hem oynadılar! Böyle hırsızlık görülmedi

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayşe Nazlı İzmir'de katledilmiş, son mesajları kahretmişti! Ayşe Nazlı İzmir'de katledilmiş, son mesajları kahretmişti!
Binlerce kişi bu haberi bekliyordu! Yasa teklifi TBMM'ye sunulduBinlerce kişi bu haberi bekliyordu! Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu
İğrenç olay! Defalarca okul önüne gelip cinsel organını çıkardıİğrenç olay! Defalarca okul önüne gelip cinsel organını çıkardı
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

Son seçim anketlerinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketlerinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

İstanbul'da iğrenç olay, öfkeli kocadan meydan dayağı! Üzerinden çıkanlar şoke etti

İstanbul'da iğrenç olay, öfkeli kocadan meydan dayağı! Üzerinden çıkanlar şoke etti

Flaş iddia: İsim net, kısa sürede aday olacak

Flaş iddia: İsim net, kısa sürede aday olacak

Bu görümtüler Joe Biden'ın başını yakacak

Bu görümtüler Joe Biden'ın başını yakacak

İlginizi Çekebilir

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Bildiğiniz gibi değil! Etrafımız görünmez tehlikelerle dolu

Bildiğiniz gibi değil! Etrafımız görünmez tehlikelerle dolu

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.