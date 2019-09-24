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Bursa’nın yol haritasına Meclis’ten onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 21:11 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘başta ulaşım olmak üzere’ önümüzdeki 5 yılda kentin problemlerini gidermede yararlanacağı 2020-2024 Stratejik Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeoylanarak ‘oybirliğiyle’ kabul edildi.Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantısı ikinci oturumu gerçekleştirildi.

Bursa’nın yol haritasına Meclis’ten onay

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘başta ulaşım olmak üzere’ önümüzdeki 5 yılda kentin problemlerini gidermede yararlanacağı 2020-2024 Stratejik Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeoylanarak ‘oybirliğiyle’ kabul edildi.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantısı ikinci oturumu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yönetiminde yapılan toplantıda, Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı onaylandı. Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Şube Müdürü Alper Bayrak, 2020 yılında uygulamaya girecek planın içerik yapısıyla ilgili meclisüyelerine sunum yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, 2020-2024 Stratejik Planı’yla önümüzdeki 5 yıllık dönem için yol haritasını belirlemiş olduklarını söyledi. Planın hayata geçmesiyle kent kaynaklarının öncelikli ihtiyaçlara aktarılmasının ve ulaşım gibi temel problemlerin çözümünde sürdürülebilirliğin sağlanacağını belirten Başkan Aktaş, “Yeşil Bursa’yı daha yeşil olarak yarınlara bırakmış olacağız. Kentin turizme yönelik potansiyel ve değerlerini ön plana çıkartarak, ekonomik gelişimi sağlayacağız. Planlı kentleşme ile afetlere karşı dirençli, yaşanabilir alanlar oluşturacağız. Bizlere emanet olan Bursa’yı geleceğe taşırken, gençlerimizin sosyalleşmesini ve bilgiye ulaşmasını geliştirmiş olacağız. Kentimizi geleceğe taşımada önemli bir işlev görecek olan 2020-2024 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum”dedi.
23 bin 197 farklı görüş
Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Şube Müdürü Alper Bayrak, meclis üyelerine yönelik yaptığı sunumda, Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’n daha önce görülmemiş çapta geniş bir katılımla hazırlandığını açıkladı. Plan çalışmaları çerçevesinde 14 bin 344 vatandaş, 5 bin 18 personel, 795 muhtar, 315 odak grup, 706 esnaf, 2 bin 19 protokol-STK, 155 kamu kurum, kuruluş, STK ve akademik odanın görüşünün alındığını kaydeden Bayrak, toplamda 23 bin 197 farklı görüşile şekillenen planın 8 ana hizmet alanı, 9 stratejik amaç, 25 stratejik hedef, 110 gösterge ve 221 faaliyeti alanını kapsadığını ifade etti.
Öncelikli yatırım alanı ulaşım
Planda 5 yıllık süre zarfında 14 milyar 794 milyon 877 bin TL’likgelir, buna karşılık 14 milyar 421 milyon 250 bin TL’lik de gider bütçesi öngörüldüğünü söyleyen Bayrak, “Ana hizmet alanlarından ulaşım, 2 milyar 679 milyon 130 bin TL’lik pay, yüzde 33’lük oranla öncelikli yatırım alanı olmuştur. Planda;Sosyal ve Sağlık Hizmetleri’ne 2 milyar 62 milyon TL, Yeşil Alan ve Çevre Hizmetleri’ne 1 milyar 684 milyon TL, Kültür ve Turizm Hizmetleri’ne 740 milyon TL, Afet ve Acil Durum’a595 milyon TL, Kentsel Planlama’ya336 milyon TL ve Şehir ve Toplum Düzeni’ne163 milyon TL ayrılmıştır” diye konuştu.
Sunumun ardından meclis üyeleri, plan hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Toplantı sonrasında karar, oy birliğiyle alındı.

Bursa’nın yol haritasına Meclis’ten onay

Bursa’nın yol haritasına Meclis’ten onay

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