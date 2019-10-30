Bursaspor'dan kazada ölen genç için taziye mesajı

Bursaspor, Mudanya ilçesinde servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden İskender Şimşek (15) için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bursa'da okul servisinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki İskender Şimşek'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Nurlar içinde yat İskender." ifadesi kullanıldı.
M.A. yönetimindeki 16 S 1781 plakalı minibüs, Bademli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen öğrenciler İskender Şimşek (15) ve Arda Üzmez'e (15) çarpmıştı.
Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Bu arada Şimşek'in amatör takımda futbol oynadığı öğrenildi.
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