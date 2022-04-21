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Bursluluk Sınavı başvuruları başladı mı? Bursluluk Sınavı başvuru şartları nelerdir? Bursluluk Sınavı tarihi ne zaman?

21.04.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınavı başvuruları gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak uygulanan Bursluluk sınavına dair detaylar merak ediliyor. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılan Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? 2022 Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir? soruları en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. İşte detaylar!

Bursluluk Sınavı başvuruları başladı mı? Bursluluk Sınavı başvuru şartları nelerdir? Bursluluk Sınavı tarihi ne zaman?

Bursluluk sınavı günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Bursluluk sınavı başvuruları bugün başladı. Öğrencilerin beklediği bursluluk sınavı başvuru işlemlerine dair bilgiler sorgulanıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık göstermeyecek. Sınavda tüm sınıf seviyelerine göre dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak. Peki bursluluk sınavı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 Pazar günü uygulanacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

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