HABER

Bursluluk sınavını kazananların burs paraları ne zaman yatacak? 2019 burs ücreti ne kadar?

EĞİTİM HABERLERİ  | 24.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanması ile gözler burs paralarının yatırılacağı tarihe döndü. Peki 2019 bursluluk ücreti ne kadar ve öğrenciler bu parayı ne zaman alabilecek? İşte burs ödemeleri ile ilgili detaylar...

Bursluluk sınavını kazananların burs paraları ne zaman yatacak? 2019 burs ücreti ne kadar?

MEB’in 22 Temmuz’da bursluluk sınavı sonuçlarını yayımlanmasından sonra sıra burs ücretlerinin ödenmesine geldi. Öğrenciler 2019 burs ücreti ile burs paralarının de zaman alınabileceğini merak ediyorlar.

BURS PARALARI NE ZAMAN ALINABİLECEK?

MEB’in çalışma takvimine göre bursluluk hakkı kazanan öğrencilere ait evrakların e-Burs modülü aracılığıyla okul müdürlüğü tarafından 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylanması gerekiyor. Bunu takiben 1 Ekim’den itibaren burs paralarının ödenmesine başlanacak.

2019 YIL BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl 234 lira olan aylık burs ücreti İOKBS ile biraz daha fazla alacaklar. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) kazanan ve lise eğitiminin sonuna kadar maaş alacak öğrenciler aylık 250 TL alıyor.


PARTNERNorveç somonuna alternatif Karadeniz alabalığıNorveç somonuna alternatif Karadeniz alabalığı
Bursluluk sınavı şampiyonu Çubuk'tan çıktı Bursluluk sınavı şampiyonu Çubuk'tan çıktı 
Geleceğin pilotları uçuş okullarında yetişecekGeleceğin pilotları uçuş okullarında yetişecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iokbs burs ücreti meb

En Çok Okunan Haberler

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Çıplak fotoğraflarını mesaj atıyorlar! İfşa edecek

Çıplak fotoğraflarını mesaj atıyorlar! İfşa edecek

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MEB’den yönetmelik değişikliği! İlk ve ortaokullarda yeni dönem

MEB’den yönetmelik değişikliği! İlk ve ortaokullarda yeni dönem

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okullarda yeni dönem! Bakanlık hazırladı

Okullarda yeni dönem! Bakanlık hazırladı

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YKS tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı

Son dakika: LGS'de boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı

LGS'de boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı

YKS Tercih kılavuzu 2019 ile üniversite tercihi nasıl yapılacak? YKS tercih dönemi başlıyor!

Üniversite tercih dönemi başlıyor

Nakil başvurusu ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar e-okul'da!

Nakil başvurusu ne zaman yapılabilecek?

Son dakika: LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.