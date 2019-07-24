Bursluluk sınavını kazananların burs paraları ne zaman yatacak? 2019 burs ücreti ne kadar?

MEB’in 22 Temmuz’da bursluluk sınavı sonuçlarını yayımlanmasından sonra sıra burs ücretlerinin ödenmesine geldi. Öğrenciler 2019 burs ücreti ile burs paralarının de zaman alınabileceğini merak ediyorlar.

BURS PARALARI NE ZAMAN ALINABİLECEK?

MEB’in çalışma takvimine göre bursluluk hakkı kazanan öğrencilere ait evrakların e-Burs modülü aracılığıyla okul müdürlüğü tarafından 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylanması gerekiyor. Bunu takiben 1 Ekim’den itibaren burs paralarının ödenmesine başlanacak.

2019 YIL BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl 234 lira olan aylık burs ücreti İOKBS ile biraz daha fazla alacaklar. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) kazanan ve lise eğitiminin sonuna kadar maaş alacak öğrenciler aylık 250 TL alıyor.



