Burun akıntısına ne iyi gelir? Burun akıntısı evde doğal tedavi ile nasıl geçer?

Genellikle soğuk algınlığı sebebiyle sık sık meydana gelen burun akıntısı, burun dokularını tahriş eden ya da buradaki iltihabi süreci uyaran herhangi bir şeyden de kaynaklı olabilmektedir. Kimi zaman kişilerin günlük hayatını zorlaştırabilen burun akıntısı nasıl geçer merak ediyorsanız, tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Burun Akıntısı Nedir?

Burun akıntısı, burnun aniden boşalması olarak bilinir. Akışkan, berrak bir sıvı, mukus ya da ikisinin ortası bir kıvamda olabilir. Burun akıntısına kimi zaman burun tıkanıklığı da eşlik eder. Bu akıntı, burun deliklerinden dışarıya, boğazın arkasından geriye geniz akıntısı olarak ya da her iki şekilde de görülebilir.

Burun Akıntısının Nedenleri Nelerdir?

Burun akıntısının çeşitli nedenleri olabilir. En sık görülenler grip gibi viral enfeksiyonlar ve alerjik nedenlerden kaynaklanan burun akıntılarıdır. Diğer burun akıntısı nedenleri ise şunlardır:

Burun dokusunun zedelenmesi, tahriş olması

Kuru hava

Kronik sinüzit / akut sinüzit

Astım

Sigara dumanı

Gebelik

Burun polipleri

Yüksek tansiyon

Buruna yabancı cisim kaçması

Burun spreyinin aşırı kullanılması

Hormonal değişimler

Bebeklerde Burun Akıntısı Neden Olur?

Bebeklerde sık sık hava değişimlerine maruz kalması, burun eğriliği, gribal enfeksiyonlar, sinüs enfeksiyonları ya da alerjik nedenlerden dolayı burun akıntısı olabilmektedir. Bu akıntı genel olarak iki taraflı olarak meydana gelir. Eğer akıntı tek taraflı olursa, bu durum bebeğin burnuna yabancı bir cisim kaçmış olabileceği anlamına gelebilmektedir. Elbette tek taraflı tıkanıklığın tek sebebi her zaman bu değildir. Bu durum aynı zamanda burun kanallarının çalışma durumuna göre de ortaya çıkabilmektedir. Ancak eğer bebeğiniz ya da çocuğunuzda burun akıntısı tek taraflı ise ve yeşil ya da koyu sarı renklerinde bir akıntı oluyor ise bebeğinizi doktora göstermenizde fayda vardır.

Burun Akıntısı Nelere Neden Olur?

Aşırı burun akıntısı, öksürük ve bununla birlikte boğaz tahrişine yol açabilir. Yaşanan burun akıntısı koyu ya da şeffaf olabilir hatta aynı zamanda kan da görülebilir. Bağışıklığı düşük kişilerde ve sigara içen bireylerde aşırı burun akıntısı, sinüzit ve bronşit gibi enfeksiyonlara da neden olabilir. Aynı zamanda yoğun burun akıntısı ses kısıklığı ve işitme kaybına da neden olabilir.

Burun Akıntısında Ne Zaman Doktora Başvurmak Gerekir?

Eğer burun akıntısına eşlik eden ateş, bulanık görme, kanlı ya da tek taraflı bir akıntı varsa bir doktora görünmekte fayda vardır. Tedavi ile geçmiyorsa kan ve alerji testleri, boğaz ve balgam kültürü gibi tetkikler yapılır. Burun akıntısı 10 günden fazla devam ederse doktora başvurulması gerekir.

Burun Akıntısı Nasıl Önlenir?

Burun akıntısının yaşanmaması için çeşitli önlemler alınabilir. Bu yöntemler sayesinde burun akıntısının önüne geçilebilir. Peki burun akıntısına pratik çözüm olabilecek önlemler nelerdir?

Ellerinizi sık sık yıkayın.

Odanızı sık sık nemlendirin.

Yatağınızın baş kısmını yükseltin.

Ani ısı değişimlerinden uzak durun.

Sigara içmeyin ya da sigara içilen ortamlarda bulunmayın.

Bol miktarda su ve sıvı tüketin.

Burun Akıntısına Ne İyi Gelir?

Burun nefes alışverişi için en önemli organlardan biridir. En doğru nefes alma şekli burun ile olduğundan burun akıntısı en rahatsızlık verici soğuk algınlığı belirtilerinden biridir. Peki burun akıntısını durdurma yolları nelerdir?

Bol miktarda sıvı tüketimi: Bu durum burun içerisindeki mukuslarının daha kolay atılmasını sağlar.

Sıcak bitki çayları içmek: Sıcak içecekler soğuk içeceklere göre burun akıntısına daha iyi gelir. Özellikle bazı bitki çayları burun açıcı otlar içerir. Bunlar, papatya çayı, zencefil çayı gibi bitkilerdir.

Zerdeçal tüketimi: Zerdeçal bilinen birçok faydasının yanı sıra burun tıkanıklığına ve burun akıntısına da iyi gelir. Burun akıntısı için bir çay kaşığı toz zerdeçalı, bir bardak sıcak süte karıştırarak tüketebilirsiniz.

Sarımsak tüketimi: Sarımsak, antiseptik ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Burun akıntısı için tavsiye edilen sarımsak kullanımını sizlerle paylaşalım. Bir bardak suya 3-4 diş kıyılmış sarımsak atın ve kaynatın. Üzerine biraz şeker ekleyin ve bu karışımı günde iki kez tüketin.

Buhar banyosu yapmak: Sıcak buhar solumak, burun akıntısına en iyi gelen yöntemlerden biridir. Buhar banyosu için çeşitli yağları kaynar suya 2- 3 damla damlatabilirsiniz. Buhar banyosu burun için en etkili iyileşme yöntemi olarak bilinir. Aynı zamanda buhar makinesi de kullanılabilir.

Burun Akıntısı Nasıl Geçer?

Siz de en iyi burun akıntısı çözümleri arıyorsanız, bu konuda faydası olabilecek bazı yöntemleri sizler için sıraladık: