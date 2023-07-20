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  4. Burun ameliyatı olan otel çalışanı hayatını kaybetti! Gerçek röntgen sonuçlarıyla ortaya çıktı... “Küçük bir metal kelepçe...”

Burun ameliyatı olan otel çalışanı hayatını kaybetti! Gerçek röntgen sonuçlarıyla ortaya çıktı... “Küçük bir metal kelepçe...”

20.07.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peru’daki özel bir klinikte burun ameliyatı olan otel çalışanı Luis Fernando Davila Castaneda hayatını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen adamın ölüm nedeni röntgen sonuçlarıyla ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde Castaneda’nın beynine küçük bir metal kelepçenin saplandığı ve beyin ölümüne bu yabancı cismin neden olduğu açıklandı.

Peru’daki özel bir klinikte rinoplasti ameliyatı olan Fernando Davila Castaneda isimli bir adam prosedürden birkaç gün sonra aniden fenalaştı. Hastalandıktan sonra hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleştiği için hayatını kaybettiği ifade edilen Castaneda’nın röntgen filminde beyin dokusuna saplanan küçük metal bir kelepçe görüldü. Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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“ADALET İSTİYORUZ”

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Castaneda’nın ihmal sonucunda hayatını kaybettiğini söyleyen amca Hector Quintana, “Adalet istiyoruz. Polisin ve savcılığın, kimin sorumlu olduğunu belirlemek için konuyu kapsamlı bir şekilde araştıracağını umuyoruz. Kliniği ihmalle suçlayarak yetkililere gerekli şikayette bulunduk” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Peru estetik estetik burun

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