Burun ameliyatı olan otel çalışanı hayatını kaybetti! Gerçek röntgen sonuçlarıyla ortaya çıktı... “Küçük bir metal kelepçe...”

Peru’daki özel bir klinikte rinoplasti ameliyatı olan Fernando Davila Castaneda isimli bir adam prosedürden birkaç gün sonra aniden fenalaştı. Hastalandıktan sonra hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleştiği için hayatını kaybettiği ifade edilen Castaneda’nın röntgen filminde beyin dokusuna saplanan küçük metal bir kelepçe görüldü. Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.

“ADALET İSTİYORUZ”

Castaneda’nın ihmal sonucunda hayatını kaybettiğini söyleyen amca Hector Quintana, “Adalet istiyoruz. Polisin ve savcılığın, kimin sorumlu olduğunu belirlemek için konuyu kapsamlı bir şekilde araştıracağını umuyoruz. Kliniği ihmalle suçlayarak yetkililere gerekli şikayette bulunduk” dedi.