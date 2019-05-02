Burun estetiği hakkında 5 efsane 5 gerçek

Efsane 1: Rinoplasti ile istediğin burun şekline sahip olabilirsin

Burun yüzün tam ortasında olduğu için neredeyse herkesin rüyası, burun ameliyatı ile tüm görünüşünü düzeltecek asil bir buruna sahip olmaktır.

Gerçek:Esas olarak kemik yapısı ve burundaki yumuşak dokunun özellikleriyle yakından ilgili belli sınırlamalar bulunmaktadır. Her insanın burun yapısı farklıdır. Yani rinoplasti plastik cerrah ile bir konsültasyondan sonra bir seçenek olarak ele alınmalıdır.

Efsane 2:Rinoplasti son derece acı veren bir operasyondur!

Çoğu hasta burun ameliyatına girerken çok ciddi bir acı yaşayacağından korkar.

Gerçek:Bu efsane tamamen gerçek dışıdır. Plastik cerrahlar ameliyat sırasında genel anestezi uygulamaktadır. Böylece hasta acı hissetmez ve rahatsızlık yaşamaz. Burnun şeklini düzeltmek plastik cerrahın özel bilgisi ve artistik bakışına bağlıdır. Yani, sadece deneyimli plastik cerrahlara danışmalısınız. İyileşme döneminin ilk günlerinde hoş olmayan hisler, anestetik ilaçlar ve uygun bir tıbbi bakımla kolayca ortadan kaldırılabilir.