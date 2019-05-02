Burun estetiği hakkında 5 efsane 5 gerçek

Efsane 1: Rinoplasti ile istediğin burun şekline sahip olabilirsin
Burun yüzün tam ortasında olduğu için neredeyse herkesin rüyası, burun ameliyatı ile tüm görünüşünü düzeltecek asil bir buruna sahip olmaktır.
Gerçek:Esas olarak kemik yapısı ve burundaki yumuşak dokunun özellikleriyle yakından ilgili belli sınırlamalar bulunmaktadır. Her insanın burun yapısı farklıdır. Yani rinoplasti plastik cerrah ile bir konsültasyondan sonra bir seçenek olarak ele alınmalıdır.
Efsane 2:Rinoplasti son derece acı veren bir operasyondur!
Çoğu hasta burun ameliyatına girerken çok ciddi bir acı yaşayacağından korkar.
Gerçek:Bu efsane tamamen gerçek dışıdır. Plastik cerrahlar ameliyat sırasında genel anestezi uygulamaktadır. Böylece hasta acı hissetmez ve rahatsızlık yaşamaz. Burnun şeklini düzeltmek plastik cerrahın özel bilgisi ve artistik bakışına bağlıdır. Yani, sadece deneyimli plastik cerrahlara danışmalısınız. İyileşme döneminin ilk günlerinde hoş olmayan hisler, anestetik ilaçlar ve uygun bir tıbbi bakımla kolayca ortadan kaldırılabilir.
Efsane 3:Burun ameliyatından sonra yara izi kalmaz!
İnsanların büyük kısmı burun ameliyatından sonra yara izi kalmayacağını düşünmektedir.
Gerçek:Bu yüzde 100 doğru değildir. Ameliyattan sonraki ilk günlerde cerrahi müdahale dikkat çeker. Burun ameliyatı açık olarak yapılmışsa kesi izi kalacaktır. Fakat birkaç ay sonra dikkat çekmeyecek kadar azalacaktır. Ameliyat nitelikli bir cerrah tarafından yapıldıysa bir yıl sonra hastanın kendisi bile izi bulamayabilir.
Efsane 4:Ameliyattan sonra burnunuz başkalarının dikkatini çekecek!
Burun ameliyatı hastanın görünümünü dikkate alarak ameliyat yapan uzman bir plastik cerrah tarafından gerçekleştirildiyse, yeni burun kesinlikle doğal görünecektir. Estetik kusurlar ortadan kaldırıldıktan sonra burnunuz başka insanlara çekici gelmeye başlar.
Gerçek:Ameliyatın stajyer ya da vasıfsız cerrahlar tarafından yapıldığı vakalarda durumlar değişebilir. Buruna yapılan işlem doğal olmayan bir şekil, yüzde, burnun arkasında oluşan geniş bir alan, burun ucunda sarkma, burun deliklerinin geniş kalması gibi durumlara yol açabilir. Bu nedenle, her açıdan yetkili bir cerrah ile çalışmanız gereklidir.
Efsane 5:Plastik cerrahiden sonra, burnunuz hassaslaşacak ve özel bakıma gerek duyacak
Bu insanların zihnini meşgul eden en yaygın yanlış anlamadır. Bu nedenle bazı kişiler plastik cerrahi fikrinden vazgeçmektedirler.
Gerçek:Burun, ameliyat sonrası süreç boyunca dışarıdan gelecek tüm etkilere karşı hassas kalacaktır. Fakat burnun dayanıklılığı konusunda hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Bazı uzmanlar ameliyatla bağlantılı olarak burun biçimindeki değişikliğin burnu daha da güçlendirdiğine bile inanmaktadır.
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