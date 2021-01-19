Burun estetiği sonrası ölüm! Manolya Oktay'ın ailesinden korkunç iddialar

Babası Ali Oktay, "Kızıma burun estetiği için özel bir hastaneden randevu aldılar. Basit bir ameliyattı, 2 saatlik bir ameliyattı. Haber geldi, ilaçları tesir ettiği için komaya girmiş. Bizi sürekli 'iyiye gidiyor' diye oyaladılar. Kötüye giden bir şey vardı ama söylemediler. Son 4 gün 'kalın bağırsaklarda hasar var' dediler, her şeye razı olduk. Kızımız canından oldu. Hastane faturayı bizden tahsil ettikten sonra kızımızın cansız bedenini bize verdi" dedi.

AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ailenin Avukatı Oktay Bilgin “Manolya Oktay burun estetiği ameliyatı olmak üzere ailece karar verdikleri Taksim'de özel bir hastaneye geliyor operasyon için. Operasyona başlamadan önce bir anesteziden kaynaklı beyinde oksijen gitmediğinin tespiti yapılıyor. Bunun üzerine yoğun bakıma alınıyor. Yoğun bakımda da antibiyotikte birlikte penisilin veriliyor oysa kızımızın penisiline alerjisi olduğu biliniyor. Hatta ameliyattan önce de söyleniyor hastaneye ancak bu husus atlanıyor. Bu nedenle de ölümün gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ölüm olayı aslında adli vaka olduğu için adli tıpa bildirmesi gerekiyor. Ancak hastane bunu yapmıyor. Bildirmediği için de defin otopsi yapılmadan yapılıyor. Burada kusur olanların da tespiti, ayrıca ölüme sebebiyet verenlerin tespit için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bir ay yoğun bakımda kalıyor. Bir aylık süreç içinde 165 bin lira fatura çıkartılıyor müvekkillerime. Bununla ilgili de tazminat davası açacağız" diye konuştu. (DHA)

