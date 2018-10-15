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Burundi'den Belçika'ya suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 06:18 | Son Güncelleme

Burundi hükümeti, siyasi krizlerden Belçika'yı sorumlu tuttu

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de hükümet, Belçika Krallığı'nı ülkenin bağımsızlık mücadelesinin sembol ismi Prens Louis Rwagasore'un suikastinden ve siyasi krizlerden sorumlu tutlu.

Prens Rwagasore'un ölümünün 57. yılında anıldığı Burundi'de hükümet sözcüsü Prosper Ntahogwamiye devlet televizyonu Rtnb'de yaptığı açıklamada, Belçika'nın ülkedeki sosyal ve siyasi krizlerde büyük bir rolü olduğunu belirtti.

Belçika'nın "böl ve işgal et" taktiği çerçevesinde Burundi'ye etnik ayrımcılık tohumları ektiğini savunan Ntahorwamiye, "Burundi hükümeti, Belçika Krallığı'nın Prens Louis Rwagasore ile ailesinin suikastle öldürülmesinde, ayrıca ülkeyi saran çeşitli sosyal krizlerden büyük ölçüde sorumludur." ifadesini kullandı.

Sözcünün açıklaması, hükümetin resmi internet sitesinde de yer aldı.

Temmuz 1962'de bağımsızlığını kazandığından beri Burundi, binlerce kişinin yaşamını yitirdiği etnik çatışmalar ve siyasi güç mücadelelerine sahne oluyor.

Burundi, 13 yıldır iktidardaki Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından başlayan siyasi kriz ve şiddet olaylarına sahne oldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin 30 Eylül tarihli son verilerine göre, şiddet olaylarında binden fazla insan öldü, 400 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Burundi Prens Louis Rwagasore suçlama

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