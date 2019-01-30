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Buse'yi arama çalışmaları 7'nci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları 7'nci gününde tekrar başladı.

Buse'yi arama çalışmaları 7'nci gününde

Levent YENİGÜN- Alparslan ÇINAR/KEMER(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları 7'nci gününde tekrar başladı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta oluşan hortumun otomobili Ağva Deresi'ne savurması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları Kemer Sanayi Sitesi önünde başladı. Çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri, AFAD ve AKUT ekiplerinin de aralarında bulunduğu 118 personel katıldı. TCSG Yaşam gemisi, TCSG 105 botunun denizden destek verdiği aramalarda 3 arama kurtarma ve bir kadavra köpeği kullanılıyor. Ekipler çalışmalara başlamadan önce koordinasyon toplantısı yaparak durum değerlendirmesi yaptı.
İki kola ayrılan ekipler hem Ağva Deresi'nde hem de denizde arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekiplerince su altı arama cihazları ile tarama yapılırken balık adamlar da denizde dalış yapıyor. Ekiplerin yağmur altında sürdürdüğü çalışmaları Kader Buse'nin babası Ahmet Acar da takip ediyor.

FOTOĞRAFLI

Buse'yi arama çalışmaları 7'nci gününde

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