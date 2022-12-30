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Bütün bir yıl şans getiriyor! Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı neden giyilir?

30.12.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşını temsil eden kırmızı ve yeşil renkleri Aralık ayı boyunca tüm evleri ve vitrinleri süslüyor. Yılbaşında ne giyilir diye düşünüldüğünde ilk akla kırmızı parçalar geliyor. Çok eski yıllardan beri yılbaşında kırmızı iç çamaşırı giyiliyor. Birçok kişi yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir merak ediliyor. İşte yılbaşında kırmızı iç çamaşırı giymenin nedeni...

Bütün bir yıl şans getiriyor! Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı neden giyilir?

Yılbaşında ne giysem diye düşünüyorsanız internette birçok farklı kombin fikri bulunuyor. Yılbaşında şık ve konforlu olmak düşünüldüğünden çok daha kolay. Ancak yapılan kombinlerin içi de büyük önem taşıyor. Doğru iç çamaşırını tercih etmek tüm ruh halini değiştirebiliyor. Başkaları bilmese de içinizde bulunan çamaşır sizi mutlu edebiliyor.

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Her sene Aralık ayında kırmızı iç çamaşırı alışverişleri yapılıyor. Kırmızı iç çamaşırının her tene yakıştığını biliniyor. Ancak bu alışverişlerin temel nedeni görsellikten çok daha başka. Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı giymek tüm dünyada uygulanan bir adet olarak görülüyor.

İLK KIRMIZI KÜLOT FİKRİ 1956 YILINDA ATILDI

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Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir soruları sıklıkla aratılıyor. Bu geleneğin başlangıcı çok eskilere dayanıyor. Kırmızı külotlar, 1956 yılında iflas eden Amerikalı bir iç çamaşırı satıcısı Henry George'un fikriydi. George, kadınların sütyen ve külotları takım olarak kırmızı renkte alırken, tek külot alanların sadece siyah ya da beyaz renkleri tercih ettiklerini fark etti.

ŞANS GETİRDİĞİ DÜŞÜNCESİ TAMAMEN SATIŞ TAKTİĞİ OLARAK BAŞLAMIŞTI

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Hemen çalışanlarıyla bir toplantı düzenleyen George, kırmızı külotları satmak için bir strateji geliştirdi. Yılbaşından bir hafta önce üç yıldır satamadığı kırmızı külotları yakın çevresindeki kadınlara hediye ederek, bunun onlara şans getireceğini söyledi.

GELENEK HALİNE GELDİ

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Böylece 31 Aralık günü George'un deposunda kalan kırmızı külotların hepsi tükenirken, kırmızı külotların şans getireceği kulaktan kulağa yayıldı ve gelenek haline geldi.

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