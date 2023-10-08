HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bütün sonuçlar mercek altına alındı: Erdoğan'ın yeni A takımına önemli görev! MKYK'nın ilk adımı belli oldu

Bütün sonuçlar mercek altına alındı: Erdoğan'ın yeni A takımına önemli görev! MKYK'nın ilk adımı belli oldu

08.10.2023 11:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti için dün önemli bir eşik aşıldı, yerel seçimlerde önemli sorumluluk üstlenecek yeni MYKK kadrosu seçildi. Böylelikle MKYK'nin atacağı ilk adımlar da belli oldu. Partide 1950'den 2023'e dek tüm seçim sonuçları mercek altına alındı. Aday ve partinin seçim sonuçlarına yansıması titizlikle inceleniyor. Yeni kadronun öncelikli mesaisi ise belirlenecek adaylar üzerine olacak.

Bütün sonuçlar mercek altına alındı: Erdoğan'ın yeni A takımına önemli görev! MKYK'nın ilk adımı belli oldu

AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), dünkü 4. Olağanüstü Büyük Kongre'de oluşturuldu. Ardından, kongrede yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında MKYK ilk toplantısını gerçekleştirdi. MKYK'nın ilk olarak yerel seçimlere yönelik çalışma yürüteceği öğrenildi.

1

TAKVİM BELİRLENECEK

Alınan bilgiye göre, dün 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni gerçekleştiren AK Parti, yerel seçim çalışmalarına yoğunlaşacak.

Bu çerçevede yeni MKYK'nin öncelikli mesaisi gelecek ay başlayacak adaylık başvuruları öncesi seçime yönelik hazırlıklar kapsamında taslak takvimin oluşturulması ile aday belirleme usul ve esasları olacak.

Partinin Seçim İşleri Başkanlığınca yerel seçim çalışmalarıyla ilgili MKYK'ye sunum yapılacak, çalışmaya ilişkin taslak programların netleşmesinin ardından çalışma grupları oluşturulacak.

3

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Partide, seçim çalışmaları kapsamında bir yandan da 1950'den 2023'e kadar yapılan seçimlerin sonuçları ile bu süreçte AK Parti ile benzer çizgideki partilerin oy oranları il, ilçe ve belde bazında inceleniyor.

Seçim sonuçlarına aday ve parti etkisinin de irdelendiği çalışmada, oy trendlerine bakılırken, vatandaşın oy tercihindeki değişim de araştırılıyor.

AA-20231007-32336299-32336297-AK_PARTI_MKYK_TOPLANDI

DİJİTAL SİSTEMİN KULLANIMI

Seçime hazırlık süreci ve seçim sonuçlarında dijital sistemin imkanlarını etkin kullanmaya dönük çalışan parti, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminin hemen ardından "Dijital Sistemler Toplantısı" yaptı.

Parti, aday müracaatlarını çevrim içi alacak, temayül yoklamalarında da dijital sistemden yararlanacak.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siteye çökmek isteyen grup, yönetici ve oğlunu öldüresiye dövdüSiteye çökmek isteyen grup, yönetici ve oğlunu öldüresiye dövdü
Türkiye'yi kahreden olayda yeni gelişme! Bilirkişi raporunda...Türkiye'yi kahreden olayda yeni gelişme! Bilirkişi raporunda...
Acı haberi Mansur Yavaş paylaştı! Bir itfaiye eri daha şehit olduAcı haberi Mansur Yavaş paylaştı! Bir itfaiye eri daha şehit oldu
Anahtar Kelimeler:
ak parti mkyk

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.