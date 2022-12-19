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Bütün yıl boyunca uğur getirir! Ev aldırdığına inanılan kokina çiçeğinin faydaları

19.12.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayında caddelerde sokaklarda her yerin ışıl ışıl olması ve yeni yıl hazırlıkları birçok kişiyi mutlu eden etkenler arasında bulunuyor. Her yıl Aralık ayının vazgeçilmez çiçeği olarak görülen kokina çiçeği kapış kapış alınıyor. Kokina çiçeğine çok sayıda anlam yükleniyor. Kokina çiçeği olan kişiye ev aldırdığına inanılan kokinanın faydaları saymakla bitmiyor.

Bütün yıl boyunca uğur getirir! Ev aldırdığına inanılan kokina çiçeğinin faydaları

Aralık ayının gözdesi olarak görülen kokina çiçeği yılbaşı çiçeği olarak da biliniyor. Yılbaşının simgesi olarak görülen kokinalar iki ayrı bitkiden oluşuyor. Kış mevsimde ucu dikenli, sert ve küçük yapraklarını dökmeyen bir bitki olan kokinanın ucunda ise kırmızı renkli silcan meyveleri bulunuyor. Kokina çiçeğinin alan kişiye uğur getiriyor. Kokinaya yüklenen anlamlar ve faydaları saymakla bitmiyor.

KOKİNA UĞUR GETİRİR Mİ?

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Adını Rumca “kırmızı” anlamına gelen “kokina” kelimesinden alan bitki, kırmızının yılbaşında uğur getirmesi nedeniyle şans ve mutluluk ile birlikte anılmaktadır. Hatta bir efsaneye göre kokina çiçeğinin yaprakları ve kırmızı meyveleri 1 yıl boyunca çürümez veya solmazsa çiçeğin sahibinin yeni bir ev sahibi olacağına inanılmaktadır.

KOKİNA FAYDALARI

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Kokina çiçeği; idrar söktürücü ve böbrek taşı düşürücü etkisi olduğu söylenen bitkinin iştah açıcı ve ateş düşürücü olarak da kullanıldığı bilinmektedir.. Bazı bitki bilimciler tarafından tam bir şifa kaynağı olarak görülen tavşan memesi bitkisinin bilinen diğer faydaları ise şu şekildedir:

  • Kalp ve damar hastalıklarında etkilidir.
  • Basur için tedavi edici özelliktedir.
  • Ödem giderme etkisi bulunmaktadır.
  • Bitkinin mikrop öldürücü özelliği bulunmaktadır.
  • Eklem ağrılarını gidermede kullanılabilir.

Bitkinin meyvelerini direkt olarak tüketmemeniz gerekmektedir. Bitkinin köklerini toplayıp kurutun ve ardından da çay olarak tüketin. Ancak bu kökler hayli acı olabilir. Bal ile birlikte çayının tüketilmesi damak zevki açısından fayda sağlayacaktır. Bununla birlikte kokinanın hayvanlar için zehirleyici özellikte olduğu da söylenmektedir. Bu sebeple evlerimizdeki sevimli dostlarımızdan uzak tutmanız faydalı olacaktır.

KOKİNA NASIL BAKILIR?

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Bu çiçek ne çok sıcağı sever ne de çok serin ortamı. Uzun süre yaşaması için ılıman bir havaya gerek duyar. Su ihtiyacını gidermek için ise kök kısmından su verebilirsiniz. Haftada 2 defa sulama ile canlılığını koruyacaktır. Fazla suyu sevmediğinden, çok su aldığında kısa zamanda çürüyebilir.

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