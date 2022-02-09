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Büyük beden kadınları siyahlardan kurtaracak etkili kombin ipuçları arayanlar buraya!

09.02.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedeninize en uygun kıyafeti bulmak sizi olduğunuzdan daha farklı ve şık gösterebilir. Kadınların en büyük problemlerinden biri ise kendi bedenine göre kıyafet veya kombin bulmak. Büyük beden kadınlar vücut tiplerine uygun kıyafeti bulamadıklarını düşündükleri için tercihlerini hep siyah parçalardan yana kullanıyorlar. İşte büyük beden kadınları koyu renklerden kurtaracak kombin ipuçları...

Büyük beden kadınları siyahlardan kurtaracak etkili kombin ipuçları arayanlar buraya!

"Büyük beden kadınlar nasıl giyinmeli?" sorusunun cevabı tabii ki "İstedikleri gibi!" olmalı. Fakat büyük beden kadınlar hala bedenlerine göre nasıl doğru kombin yapacakları konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Büyük beden kadınları siyahtan ve tek renk uyumundan kurtaracak ipuçlarını sizler için sıraladık. İşte karşınızda bakış açınızı değiştirecek giyinme ipuçları...

V YAKA TERCİH EDİN

V yaka kıyafetler hem şık hem olduğunuzdan daha farklı görünmenize yardımcı olur. Omuzlarınızı açıkta bırakacak V yakalı kıyafetler seçmek ve bu parçalarla etkileyici kombinler yapmak boyunuzu da olduğundan uzun gösterebilir. Göğüsleriniz büyükse V yaka ve bele oturan kıyafetler tercih edebilir, vücut hatlarınızı vurgulayabilirsiniz. Kalçanız genişse de V yakalı giysilerle bu bölgenin kamufle olmasını sağlayabilirsiniz. Günlük veya şık kıyafetlerinizde bu modelleri kullanarak zevkinize uygun bir kombin yapabilirsiniz.

YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABILAR KULLANIN

Yüksek topuklu ayakkabılar tercih etmek boyunuzun daha uzun görünmesini sağladığı gibi aynı zamanda daha zarif bir görünüme kavuşmanıza yardım eder. Etek ve elbiselerinizi yüksek topuklu ayakkabılarla kombinleyebilir, kışın botlarınızda da yüksek topuklu modelleri tercih edebilirsiniz. Fakat ayak bilekleri kalın olanların bilek boyu uzun olan botlardan kaçınmalarını öneririz. Bileği kesen modeller yerine bilek kısmı geniş ve kısa olan modelleri tercih edebilirsiniz.

TEK RENK GİYİNMEKTEN VAZGEÇİN

Büyük beden kadınların daimi rengi siyahtan vazgeçin! Özellikle kilolarınız kalça ve alt kısımda yoğunlaşıyorsa enerjik renklerle şık kombinler yapabilirsiniz. Alt parçalarda koyu, üst parçalarda daha açık ve düz renkler tercih ederek olduğunuzdan zayıf ve çekici görünebilirsiniz. Üst parçalarda açık ve canlı renkler tercih etmek ise alt kısımda yoğunlaşan kilolarınızı saklamanıza yardımcı olur. Ancak kıyafetlerin vücudunuzu bölmemesi için renkler arasındaki ton farkının fazla olmamasına dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatalım.

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