"Büyük bir gayretle zafere koşacağız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin seçim çalışmaları sırasında vatandaşlara telefonla yaptığı hitabında, "Bu seçimlerde Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerimizde yedi düvel bize karşı birleşmiş vaziyette. Sayın Bahçeli'nin 'Zillet ittifakı' dediği, benim de 'İllet ittifakı' dediğim bu yapılanmaya karşı inanıyorum ki büyük bir gayretle buralarda zafere koşacağız." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Keçiören ilçesindeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde vatandaşlarla buluştu. Özhaseki'nin konuşma yaptığı, projelerini anlattığı sırada salonda bulunan bazı gençler, "Reis'i ara." şeklinde slogan attı. Bunun üzerine konuşmasına ara veren Özhaseki, Erdoğan'ı cep telefonundan aradı. Erdoğan, telefon aracılığıyla salondakilere hitabında, 31 Mart'ta yapılacak seçimleri hatırlattı. Teşkilatlardan çok çalışmalarını isteyen Erdoğan, seçimlere kısa bir süre kaldığını, heyecanın son ana kadar diri tutulmasının gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimlerde Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerimizde yedi düvel bize karşı birleşmiş vaziyette. Sayın Bahçeli'nin 'Zillet ittifakı' dediği, benim de 'İllet ittifakı' dediğim bu yapılanmaya karşı inanıyorum ki büyük bir gayretle buralarda zafere koşacağız." dedi. Zaferin AK Parti'nin olacağını ifade eden Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesini de büyük bir zaferle elde edeceklerini dile getirdi. Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını, Çevre Şehircilik Bakanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak Özhaseki'nin belediyeciliğin duayenlerinden olduğunu anlattı. - "Yenimahalle'yi de almamız gerekiyor" Keçiören Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok'un da kendisini ispatlamış biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, CHP'de bulunan Yenimahalle Belediye Başkanlığının kazanılması gerektiğini söyledi. Salonda bulunanlara, "Komşunuz olan Yenimahalle'yi de sizlere emanet ediyorum." şeklinde seslenen Erdoğan, "Yenimahalle'yi de bu seçimde almamız gerekiyor." dedi.