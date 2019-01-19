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"Büyük bir gayretle zafere koşacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 23:22 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin seçim çalışmaları yaptığı sırada vatandaşlara telefonla hitap etti - Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Bu seçimlerde Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerimizde yedi düvel bize karşı birleşmiş vaziyette. Sayın Bahçeli'nin 'Zillet ittifakı' dediği, benim de 'İllet ittifakı' dediğim bu yapılanmaya karşı inanıyorum ki büyük bir gayretle buralarda zafere koşacağız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin seçim çalışmaları sırasında vatandaşlara telefonla yaptığı hitabında, "Bu seçimlerde Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerimizde yedi düvel bize karşı birleşmiş vaziyette. Sayın Bahçeli'nin 'Zillet ittifakı' dediği, benim de 'İllet ittifakı' dediğim bu yapılanmaya karşı inanıyorum ki büyük bir gayretle buralarda zafere koşacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Keçiören ilçesindeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde vatandaşlarla buluştu.

Özhaseki'nin konuşma yaptığı, projelerini anlattığı sırada salonda bulunan bazı gençler, "Reis'i ara." şeklinde slogan attı. Bunun üzerine konuşmasına ara veren Özhaseki, Erdoğan'ı cep telefonundan aradı. Erdoğan, telefon aracılığıyla salondakilere hitabında, 31 Mart'ta yapılacak seçimleri hatırlattı. Teşkilatlardan çok çalışmalarını isteyen Erdoğan, seçimlere kısa bir süre kaldığını, heyecanın son ana kadar diri tutulmasının gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimlerde Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerimizde yedi düvel bize karşı birleşmiş vaziyette. Sayın Bahçeli'nin 'Zillet ittifakı' dediği, benim de 'İllet ittifakı' dediğim bu yapılanmaya karşı inanıyorum ki büyük bir gayretle buralarda zafere koşacağız." dedi.

Zaferin AK Parti'nin olacağını ifade eden Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesini de büyük bir zaferle elde edeceklerini dile getirdi.

Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını, Çevre Şehircilik Bakanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak Özhaseki'nin belediyeciliğin duayenlerinden olduğunu anlattı.

- "Yenimahalle'yi de almamız gerekiyor"

Keçiören Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok'un da kendisini ispatlamış biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, CHP'de bulunan Yenimahalle Belediye Başkanlığının kazanılması gerektiğini söyledi.

Salonda bulunanlara, "Komşunuz olan Yenimahalle'yi de sizlere emanet ediyorum." şeklinde seslenen Erdoğan, "Yenimahalle'yi de bu seçimde almamız gerekiyor." dedi.

Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki'nin de kendisini eserleriyle ispatladığının altını çizen Erdoğan, "Altındağ, Keçiören, Yenimahalle bütün bu aksı almak suretiyle inşallah Ankara'mızı yeni bir sürece hazırlayacağız, yeni bir dönemi Ankara'mızda başlatacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yaparak tamamladı.

- "Cumhurbaşkanımız bir manifesto açıklayacak"

Mehmet Özhaseki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece gündüz demeden çalıştığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok kızdığı belediye başkanlarının koruma araçlarıyla dolaşanlar olduğunu belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Özellikle ilçelerde önünde arkasında eskortla gezen adamlar. İlçede ne eskortuyla geziyorsunuz. Eğer tehlikedeyseniz belediye başkanlığı yapmayın. Milletin içine çıkamıyorsan bu işleri yapmasınlar. Nereden çıktı bu araba? Bu araba saltanatı ne böyle, koruma saltanatı ne böyle? Bakın ayın 31'inde Sayın Cumhurbaşkanımız bir manifesto açıklayacak. 94'te nasıl başlamışsak, içimizde hangi hasbi duygularla bu işe başlamışsak, ara ara birtakım bozulmalar veya sıkıntı çıkaranlar olabilir, işte o ruha yeniden dönebilmek için 10 maddelik manifestoda bunların hepsi yer alacak."

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Anahtar Kelimeler:
31 mart seçimleri ak parti Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan

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