BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ: Büyük Filistin mitingi nerede, saat kaçta ve nasıl gidilir? İsrail'in vahşetine dikkat çekilecek!

Büyük Filistin Mitingi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İstanbul'da yapılacak olan Büyük Filistin Mitingine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılması bekleniyor. İşte Büyük Filistin Mitinginin yapılacağı yer, tarihi ve saati ile ulaşım olanakları...

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN YAPILACAK, SAAT KAÇTA?

Büyük Filistin Mitingi 28 Ekim 2023 Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. İl Başkanlığından yapılan açıklamada, mitingin, "İsrail vahşetine dikkat çekmek, özgür Filistin davasına destek olmak" amacıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ İÇİN ATATÜRK HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?

Büyük Filistin Mitingine katılmak isteyenler Atatürk Havalimanı'na giden araçlara binecekler. trafiğin yoğun olduğu saatlerde ulaşım sağlayabilmek adına Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu tercih edilebilir.

İsteyenler Yenikapı'dan başlayıp Atatürk Havaalanı'nın içine kadar giden bu metroya Yenikapı'dan binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar Metrobüs hattını kullanıp, Ataköy Şirinevler metrobüs durağında inerek geçiş yapabilirler.

Öte yandan ulaşım için Marmaray da tercih edilebilir. Sirkeci civarında bulunanlar Marmaray hattının Sirkeci durağından binip Yenikapı'ya gidip enikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na geçiş yapabilirler.





