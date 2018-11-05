Büyük göğüs sağlığı tehdit ediyor, kadınlar dikkat!

GÖĞÜS KÜÇÜLTME AMELİYATLARI
Normalden büyük göğüsler kadınlar için ciddi sorunlar yaratabilir. Bu alanda sürekli pişik oluşabilir. Tekrarlayan mantar enfeksiyonları ve başka dermatolojik sorunlar meydana gelebilir. Ayrıca kadınlarda normalden büyük göğüsler giysi bulmada zorluklar olabilir. Toplumsal yaşamda sıkıntılar yaratabilir. Psikolojik sıkıntılar olabilir. Bu durumdan kurtulmak için göğüs küçültme operasyonları uygun hastalara gerçekleştirilebilir.
Makromasti yani normalden büyük göğüsler sıklıkla genetik nedenlidir. Hastaların büyük kısmında aile hikayesi mevcuttur. Annede ya da başka akrabalarda bu durum genelde mevcuttur. Makromasti bazen genç kızlık döneminden itibaren mevcut olabilir. Bu durum göğüs dokularının hormanlara anormal yanıtı ile ilişkilidir. Bu durum içinde gene ciddi rahatsızlık veriyorsa operasyon yapılabilir.
Kliniklere sık başvuran hasta 25-50 yaş arası, genelde doğum yapmış hastalardır. Göğüs büyüklüğünden yakınırlar ve omuz, sırt bölgesinde ağrıları mevcuttur. Hastalarda operasyon öncesi yaşa göre tetkik istenir. 40 yaş ve üzeri hastalarda yakın zamanda tetkik yapılmadı ise mamografi önceden istenir. Durum değerlendirilir. Daha genç hastalarda sıklıkla memeler operasyon öncesi ultrason ile değerlendirilir. Operasyon genel anestezi altında yapılır. Yaklaşık 2.5 saat kadar sürer. 1 gece yatış gerekir. Operasyon öncesinde kan tetkikleri yapılır. Ek hastalıklar önemlidir. Operasyon öncesi mutlaka göz önüde bulundurulmalıdır. Operasyon öncesi hastalar ayakta dururken uygun çizimler yapılır. Çeşitli teknikler mevcuttur. Sıklıkla yapılan operasyonlar t izli yani göğüs altı olukta meme başında ve bu alandan dik olarak göğüs oluğa uzanan izli operasyon, dik izli operasyonlardır.
Dik izlide göğüs başı ve bu alandan göğüs oluğa doğru uzanan izler kalır. Bunun dışında kişinin durumu ve doktorun tecrübesine göre çok farklı operasyonlar yapılmaktadır. Operasyon sonrası özel sütyen takılır. Hastanın 3-4 hafta teli bulunmayan sütyen takması istenir. Yara alanlarına özel steril bantlar yapıştırılır bu bantlar birkaç hafta kanama vb durum olmazsa tutulur. Çok sık pansuman gerekmeyebilir. Her operasyonda olduğu gibi kanama, yara iyileşme sorunları görülebilir. Operasyon sonrası özellikle sigara içilmemesi önemlidir. Yara iyileşmesini bozabilir. Bu ameliyat sonrası kesi yapılan alanlarda izler kalıcı olarak meydana gelir. Zamanla daha az görünür hale geleceklerdir. Operasyonda çıkan dokular patolojik inceleme için gönderilir. Sonuçlar önemlidir. Takip edilir. Günlük hayata dönüş kişiler arası farklı olmaktadır. Yaklaşık olarak 5-7 gün içinde daha rahat olarak günlük aktiviteler yapılabilir. Ağır sporlar yaklaşık olarak 1.5 ay sonra daha rahat olarak yapılabilir.
Sık gelen sorulardan biride operasyon sonrası emzirme durumudur. Bununla ilgili bir garanti vermek zordur ama meme başını ve meme dokusunu koruyucu olarak yapılan bir operasyon sonrası emzirme mümkün olabilir. Hastalardan bu şekilde dönüşler alınmaktadır. Operasyon sonrası meme için radyolojik olarak incelemeler rutin olarak yapılmalıdır. Her operasyonda olduğu gibi meme küçültme ameliyatıda kişiye özeldir. Sağlık durumu ve ek sorunlar önemlidir. Göğüslerin büyüklüğü ameliyat tekniğini belirleme için önemlidir. Bütün bunlar değerlendirilerek kişiye özel planlama ile bu operasyonlar gerçekleştirilmektedir.
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