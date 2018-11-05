Büyük göğüs sağlığı tehdit ediyor, kadınlar dikkat!

GÖĞÜS KÜÇÜLTME AMELİYATLARI

Normalden büyük göğüsler kadınlar için ciddi sorunlar yaratabilir. Bu alanda sürekli pişik oluşabilir. Tekrarlayan mantar enfeksiyonları ve başka dermatolojik sorunlar meydana gelebilir. Ayrıca kadınlarda normalden büyük göğüsler giysi bulmada zorluklar olabilir. Toplumsal yaşamda sıkıntılar yaratabilir. Psikolojik sıkıntılar olabilir. Bu durumdan kurtulmak için göğüs küçültme operasyonları uygun hastalara gerçekleştirilebilir.

Makromasti yani normalden büyük göğüsler sıklıkla genetik nedenlidir. Hastaların büyük kısmında aile hikayesi mevcuttur. Annede ya da başka akrabalarda bu durum genelde mevcuttur. Makromasti bazen genç kızlık döneminden itibaren mevcut olabilir. Bu durum göğüs dokularının hormanlara anormal yanıtı ile ilişkilidir. Bu durum içinde gene ciddi rahatsızlık veriyorsa operasyon yapılabilir.

Kliniklere sık başvuran hasta 25-50 yaş arası, genelde doğum yapmış hastalardır. Göğüs büyüklüğünden yakınırlar ve omuz, sırt bölgesinde ağrıları mevcuttur. Hastalarda operasyon öncesi yaşa göre tetkik istenir. 40 yaş ve üzeri hastalarda yakın zamanda tetkik yapılmadı ise mamografi önceden istenir. Durum değerlendirilir. Daha genç hastalarda sıklıkla memeler operasyon öncesi ultrason ile değerlendirilir. Operasyon genel anestezi altında yapılır. Yaklaşık 2.5 saat kadar sürer. 1 gece yatış gerekir. Operasyon öncesinde kan tetkikleri yapılır. Ek hastalıklar önemlidir. Operasyon öncesi mutlaka göz önüde bulundurulmalıdır. Operasyon öncesi hastalar ayakta dururken uygun çizimler yapılır. Çeşitli teknikler mevcuttur. Sıklıkla yapılan operasyonlar t izli yani göğüs altı olukta meme başında ve bu alandan dik olarak göğüs oluğa uzanan izli operasyon, dik izli operasyonlardır.