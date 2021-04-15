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Büyük göğüsler bu sağlık sorunlarına neden oluyor

Seray Üstün Seray Üstün
15.04.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük göğüslere sahip olan kadınlar hem fiziksel hem de psikolojik olarak sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Göğüslerin gerektiğinden büyük olması durumunda başta sırt ve boyun ağrıları olmak üzere pek çok rahatsızlık baş gösteriyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlsun Aka büyük göğüslerin yol açtığı sağlık sorunlarını ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Büyük göğüsler bu sağlık sorunlarına neden oluyor

Büyük göğüslerin yol açtığı başlıca sağlık sorunları ise; kambur duruş, meme bölgesinde terleme, tahriş ve pişiktir. Bazı vakalarda sütyen askının aşırı baskısı sonucu kol gibi sinirler de hasar görülebilir. Göğüs büyümesinin sebepleri ise çeşitlidir. Yaşa bağlı meme dokusu gelişebileceği gibi genetik sorunlardan sebebiyle de aşırı gelişim görülebilir. Küçük yaşta belli olan göğüs büyümesi ergenlik yaşındaki kız çocuklarının özgüveninde ciddi sorunlara yol açabilir. Sosyallikten kaçınmayı, gereğinden fazla bol kıyafet giyinmeyi ve kambur durma davranışını gösterebilirler.

BÜYÜK GÖĞÜSLERİN ÇÖZÜMÜ VAR

Büyük göğüslerin yol açtığı sorunlardan kurtulmanın yolu ise göğüs küçültme operasyonudur. Yapılacak olan operasyon sayesinde göğüsler kişinin bedenine uygun şekilde küçültülerek omuz – sırt ağrıları hafifleyecektir. Kişinin yaşam kalitesi artacaktır. İşlem öncesinde uzman hekim ve hasta mutlaka ön görüşme yaparak iki tarafta detaylı bilgi vermelidir.
Genel anestezi ile uygulanan operasyonda uygun yerlerden kesiler açılır. Bu kesiler meme başı meme altı dikey ve yatay ters T şeklinde kesiler olabildiği gibi lolipop şeklinde meme başı ve altını kapsayan kesiler olabilir. Bu kesilerin içinden memede bulunan fazla dokular alınır. Alınan fazla doku sayesinde göğüs hacmi küçülerek daha dik bir görünüm kazandırılır. Kişiden kişiye değişmekle beraber işlem süresi yaklaşık 3 saattir. İşlem sonrası kişiye cerrahi sütyen giydirilir.
1 günlük hastane yatışı sonrasında tedavi süreci evde devam eder. Oluşan ağrı ve şişlikler iki gün içerisinde azalır. Operasyon sonrası 5. gün kişi günlük hayatına geri dönebilir.

EMZİRME KONUSUNDA ENDİŞENİZ OLMASIN

Operasyon ile endişe duyulan bir konu ilerleyen süreçlerde emzirme durumudur. Uzman hekim tarafından yapılan işlemlerde süt bezlerine ve süt kanallarına mümkün olduğu kadar zarar verilmemektedir. Bu sayede ilerleyen zamanlarda oluşabilecek gebelik durumlarda süt konusunda hiçbir şekilde komplikasyon yaşanmamaktadır.


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