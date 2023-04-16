Büyük göğüsleri nedeniyle yaşadığı bikini sorununu anlattı! "İnsanların yargılamasından endişe duyardım"

Büyük göğüslere sahip olan Rachael, TikTok'ta yayınladığı videoda toplum içinde bikini giymenin kendisi için büyük bir stres kaynağı olduğunu ve bu sebeple yıllarca insanlar tarafından yargılanmaktan endişe duyduğunu açıkladı. Göğüslerine uygun bikiniyi bulduktan sonra özgürce bikini giyebildiğini belirten Rachael, artık göğüs boyutunun sorun olmadığını söyledi.

Yayınladığı videoda doğru bikiniyi bulmadan önce düşündüklerini belirten Rachael,

"Göğüslerim çok büyük görünüyor" , "Daha fazlasını örtbas etmem gerekiyor.",

"İnsanlar ne düşünecek?" gibi sorular nedeniyle öz güven problemleri yaşadığını ve istediği kıyafetleri özgürce giyemediğini açıkladı.

Ardından tüm bu düşüncelerden uzaklaşan genç kadın yeşil bikini giyerek kamera karşısına geçti.

Kendine ve vücuduna daha fazla güvendiğini göstererek sorunun büyük göğüslerde değil toplum baskısında olduğunu açıkladı.

DOĞRU BİKİNİ SEÇİMİ ÖNEMLİ

Rachael, başka bir videosunda ise düz bikini üstleri yerine kalın askılı ve hareketli bikini modellerini tercih eden kişilerin çok daha rahat bir görüntü oluşturabileceğini açıkladı. Büyük göğüslerinin çok fazla ön planda olmasını istemeyen kişiler volanlı bikini üstleri tercih edebilirler.



