Büyük Kanyon’da yaklaşık 313 milyon yıllık fosil ayak izi bulundu

Konuyla ilgili olarak parktan yapılan yazılı açıklamada, Büyük Kanyon’da fosil izleri bulmanın olağan dışı olmadığı, ancak Nevada Las Vegas Üniversitesi’nde (UNLV) Norveç’ten misafir öğretim üyesi olan Jeolog Allan Krill’in bulduğu yaklaşık 313 milyon yıllık omurgalı fosil izinin Büyük Kanyon Ulusal Parkı’nda bulunan en eski kalıntı olduğu ifade edildi.

FOSİL İZİNİ ÖĞRENCİLERİYLE YÜRÜYÜŞ YAPTIĞI SIRADA BULDU

Jeolog Allan Krill’in 2016 yılında öğrencileriyle kanyondaki ‘Bright Angel Patikası’nda yürüyüş yaparken fosil izlerinin bulunduğu bir kaya parçasıyla karşılaştığı ve bunun fotoğrafını çekerek UNLV’de Paleontolog meslektaşı Stephen Rowland’a gönderdiği belirtildi. Rowland ve meslektaşlarından oluşan bir ekip, bu buluşu makaleye aldı ve makale akademik PLOS One Dergisi’nde yayımladı.

“AYAK İZLERİ İKİ AYRI HAYVANA İŞARET EDİYOR”

Fosil izlerinin bulunduğu kaya parçasının bir uçurumun çökmesinin arından ortaya çıktığı belirtildi. Araştırmacılar, ayak izlerinin, bir kumulun yamacından geçen iki ayrı hayvana ve izlerinin deseninin, bilim insanlarının erken dönem hayvanlarda bilmediği farklı bir yürüyüş biçimine işaret ettiğini ifade etti. ‘Yanal sekans yürüyüş’ olarak adlandırılan bu yürüyüş biçiminin, hayvanın bir tarafındaki arka ve ön bacağının birlikte hareket etmesini ve diğer taraftaki bacakların da birlikte hareket etmesini içerdiği belirtildi.