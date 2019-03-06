Büyük keşif! Ölümsüzlük iksiri bulundu

Çin'de bir anıt mezarın içinde bronz bir kapta bulunan 'ölümsüzlük iksiri' veyahut Türk mitolojisinde geçen adıyla ab-ı hayat Çin'in Henan bölgesinde bulundu.

Efsanelere göre bu sıvıdan bir damla içen sonsuz bir yaşama kavuşuyor.

Luoyang Kültürel kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü bölüm başkanı Shi Jiazen bu keşfin bir ilk olduğunu söyledi.

Jiazen "İnanışa göre bu sıvı insanlara ölümsüzlük sağlıyor ve Çin medeniyetine evrimin kapılarını aralıyor" dedi.

Sarı renkli sıvının bulunduğu bronz şişe 210 metrekarelik anıt mezarda bulundu.

Uzmanlar önce 3.5 litrelik sıvının liköre benzediğini düşünse de kokusunun doygun bir şarabı andırdığını söylüyorlar.

