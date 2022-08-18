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Büyük Menderes Nehri'ne atıyla birlikte giren genç suda kayboldu!

18.08.2022 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Köşk ilçesinde serinlemek için atıyla Büyük Menderes Nehri'ne giren 18 yaşındaki genç, eyerin ters dönmesi sonucu suya düştü. Suda kaybolan genci bulabilmek için jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu. At ise nehirdeki bir adacığın üzerinde canlı halde ve eyeri ters dönmüş olarak bulundu. Havanın kararmasıyla birlikte ise arama çalışmalarına ara verildi.

Büyük Menderes Nehri'ne atıyla birlikte giren genç suda kayboldu!

Aydın'daki olay dün akşam üstü saatlerinde, Köşk-Dalama yolu üzerindeki Büyük Menderes Nehri köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C.E. (18) isimli genç, atıyla birlikte serinlemek için Menderes Nehri'ne girdi.

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SUYA DÜŞEREK AKINTIYA KAPILDI

Nehir içindeyken atının eyerinin ters dönmesi sonucu talihsiz gencin suya düşerek akıntıya kapıldığı iddia edildi. Olayı ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, gencin bulunması için çalışma başlatırken, nehirdeki bir adacık kısmında atı eyeri ters dönmüş şekilde buldu.

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3 SAAT SÜREN ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Canlı bir şekilde bulunan at sudan çıkarılırken, talihsiz gencin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonuç vermezken, havanın da kararması üzerine ara verilen kayıp şahsı arama çalışmalarının yarın sabah saatlerinden itibaren sualtı dalgıç ekiplerinin de katılımıyla devam edeceği öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Büyük Menderes Nehri‎ At
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