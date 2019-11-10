Büyük Önder Atatürk Kabil'de anıldı

KABİL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Türk Büyükelçiliğinde törenle anıldı.

Törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, askeri yetkililer ve başkentteki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Ertuğrul, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletinin önüne çağdaş uygarlığa giden aydınlık yolları açtığını söyledi.

Türk ulusunun, ülkesine ve insanına aşık bu önderde vatan sevgisini gördüğünü ifade eden Ertuğrul, "Ulu Önder, yaktığı meşaleyi taşıma görevini bizlere bıraktı. Bugün Türk topraklarında hür yaşıyorsak, bunu ona borçlu olduğumuzu unutmamalıyız." dedi.

Ebediyete intikalinin yıl dönümlerinde Atatürk'e olan sevgi ve saygılarını yinelediklerini vurgulayan Ertuğrul, "O'nun yaptıklarını değerlendirip, öğretisini anlayıp, amaç ve hedefinin ne olduğunu, neler yapmak istediğini, neler yaptığını bir kez daha anlamaya ve anlatmaya çalışmalıyız." diye konuştu.