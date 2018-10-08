Büyük paralar harcamadan evde kirpikleri uzatma yöntemleri! Vazelin tekniğini bilmiyorduk

TARAMAK

Tarak, kan akışını iyileştirir ve kıl büyümesini uyarır. Eski bir maskaranızı iyice yıkayın ve fırçaya birkaç damla E vitamini damlatın. Günde iki kez 5 dakika uçlarına kadar fırçalayın.

YAĞLAR

Hint, hindistancevizi ve zeytinyağları, foliküllere besin sağlayan ve kirpikleri sağlıklı tutan yağ asitleri içerir. Temiz bir fırçayla veya parmağınızla bir damla yağ koyun ve uyumadan önce kirpiklere uygulayın.

VAZELİN

Vazelin kirpikleri yatıştırır ve nemlendirir. Yatağa gitmeden önce bir fırça veya parmağınızla dikkatlice uygulayın. Göz temasından kaçının. Sabah dikkatlice yıkayın.

İYİ BESLENME

Vitamin eksikliği saç ve kirpik kaybına neden olabilir. Daha fazla protein, vitamin ve yağ asitleri açısından zengin gıdalar yiyin.Fındık, et, balık, yumurta, meyve ve sebze tüketin.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay antioksidanlar ve vitaminler içerir ve bu yüzden kozmetik ürünlerde ve saç dökülmesinde kullanılır. Bir bardak yeşil çay yapın, soğumaya bırakın ve günde iki kez kirpiklere pamuklu ped ile uygulayın.

ALOE VERA