KADIN

Büyük paralar harcamadan evde kirpikleri uzatma yöntemleri! Vazelin tekniğini bilmiyorduk

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 08.10.2018 12:00 | Son Güncelleme

Cebinizi yormadan, pahalı salon yöntemlerine başvurmadan kirpikleri daha uzun hale getirmenin yollarını bulduk. İşte bir ay içinde uzun kirpiklere sahip olmanın 10 yolu.

Büyük paralar harcamadan evde kirpikleri uzatma yöntemleri! Vazelin tekniğini bilmiyorduk

TARAMAK

2

Tarak, kan akışını iyileştirir ve kıl büyümesini uyarır. Eski bir maskaranızı iyice yıkayın ve fırçaya birkaç damla E vitamini damlatın. Günde iki kez 5 dakika uçlarına kadar fırçalayın.

YAĞLAR

3

Hint, hindistancevizi ve zeytinyağları, foliküllere besin sağlayan ve kirpikleri sağlıklı tutan yağ asitleri içerir. Temiz bir fırçayla veya parmağınızla bir damla yağ koyun ve uyumadan önce kirpiklere uygulayın.

VAZELİN

4

Vazelin kirpikleri yatıştırır ve nemlendirir. Yatağa gitmeden önce bir fırça veya parmağınızla dikkatlice uygulayın. Göz temasından kaçının. Sabah dikkatlice yıkayın.

İYİ BESLENME

5

Vitamin eksikliği saç ve kirpik kaybına neden olabilir. Daha fazla protein, vitamin ve yağ asitleri açısından zengin gıdalar yiyin.Fındık, et, balık, yumurta, meyve ve sebze tüketin.

YEŞİL ÇAY

6

Yeşil çay antioksidanlar ve vitaminler içerir ve bu yüzden kozmetik ürünlerde ve saç dökülmesinde kullanılır. Bir bardak yeşil çay yapın, soğumaya bırakın ve günde iki kez kirpiklere pamuklu ped ile uygulayın.

ALOE VERA

7

Aloe suyu ve etli kısmı saçların güçlendirilmesi ve beslenmesi için iyidir. Taze bir aloe yaprağı alın, birkaç damla suyunu sıkın ve kirpiklerinize uygulayın. Gece boyunca bırakın ve sabah gözlerinizi dikkatlice yıkayın. Etkisini iyileştirmek için, aloe suyunu zeytinyağı ile karıştırabilirsiniz.

MASAJ

8

Masaj, kirpik beslemesini geliştirir ve büyümelerini uyarır. Ellerinizi yıkayın. Parmaklarınıza birkaç damla zeytin ya da hindistan cevizi yağı sürün. Göz kapaklarınıza ve kirpiklere 5 dakika boyunca masaj yapın. Bu prosedürü haftada birkaç kez tekrarlayın.

YUMURTA MASKESİ

9

Yumurtalar, saç ve kirpiklerin güçlendirilmesine ve kayıplarının önlenmesine yardımcı olan biyotin ve B grubu vitaminleri içerir. 1 yumurta ve 1 yemek kaşığı gliserin veya vazelini karıştırın. Karışımı kirpiklere uygulayın. Birkaç ay boyunca haftada 3 kez prosedürü tekrarlayın.

TEMİZLEME

10

Maskarayı iyice temizlememek saçınızda spreyle uyumak gibidir. Kirpikleriniz yastıkla temas ederse, hasar görebilir. Makyajınızı iyice çıkarın. İyi bir makyaj temizleyici veya zeytinyağı kullanın.

GÖZLERİNİZİ DİNLENDİRİN

11

Bazı maskaralarda bulunan bileşenler, örneğin su geçirmez olanlar, kirpikleri kuru ve kırılgan hale getirebilir. Haftada en az 1-2 kez, gözlerinizi biraz dinlendirin. Göz enfeksiyonlarını önlemek için her 3-6 ayda bir maskaranızı yenileyin.

BİRKAÇ İPUCU DAHA

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Kirpiklerinizi çekmeyin. Pekçok kişi kirpikleri kıvırma esnasında çekiyor. Kirpik köklerinin o kadar güçlü olmadığını ve kolayca düştüğünü unutmayın. Hiçbir tedavi anında sonuç veremez. İlk sonuçlar birkaç hafta içinde görülebilir. Günlük bakım, genel durumunuzu iyileştirebilir ve kirpiklerin zarar görmesini önleyebilir. Ama genlerini etkileyemezsiniz. Normalde, bir kişi günde 4 kirpik kaybeder. Günde 4'ten fazla kirpik kaybederseniz, doktorunuza başvurun ve tiroid bezinizi kontrol ettirin.

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